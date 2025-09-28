Polska - Czechy siatkówka mężczyzn online. Kiedy? O której mecz mistrzostwa świata?

Siatkówka

Polska - Czechy, czyli czas na ostatni mecz polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Kiedy mecz Polska - Czechy o brązowy medal? O której mecz siatkarzy Polska - Czechy? Polska - Czechy online - gdzie obejrzeć mecz o trzecie miejsce polskich siatkarzy w MŚ 2025?

Polska - Czechy siatkówka mężczyzn online. Kiedy? O której mecz mistrzostwa świata?
fot. FIVB
Polska - Czechy siatkówka mężczyzn online. Kiedy? O której mecz mistrzostwa świata?
  • Polska zmierzy się z Czechami w meczu o trzecie miejsce siatkarskich mistrzostw świata
  • Polska i Czechy przegrały swoje półfinałowe spotkania z Włochami i Bułgarią
  • Mecz o brązowy medal odbędzie się w niedzielę 28 września
  • Spotkanie rozpocznie się o godzinie 08:30 polskiego czasu
  • Finał mistrzostw świata rozegrany zostanie pomiędzy Bułgarią a Włochami

Polska - Czechy to mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata w siatkówkę mężczyzn. Podczas turnieju na Filipinach zarówno Polska, jak i Czechy spisują się bardzo dobrze i obie reprezentacje powalczą o medale.

 

Zobacz także: 31 punktów w półfinale MŚ! 22-letni siatkarz bohaterem meczu (WIDEO)

 

W półfinałach Polska i Czechy przegrały kolejno z Włochami i Bułgarią.

Polska - Czechy. Kiedy mecz mistrzostw świata?

Kiedy mecz Polska - Czechy w mistrzostwach świata 2025? To najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie fani siatkówki w naszym kraju. Termin meczu Polska - Czechy o trzecie miejsce MŚ na Filipinach to niedziela 28 września.

Polska - Czechy. O której mecz?

Z racji tego, że turniej rozgrywany jest na Filipinach, ważną kwestią jest również to, o której jest mecz Polska - Czechy w siatkówkę. Jak się okazało, godzina meczu siatkarzy Polska - Czechy to 08.30 polskiego czasu.

Polska - Czechy siatkówka online

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Czechy? Transmisja meczu mistrzostw świata Polska – Czechy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w niedzielę 28 września o godzinie 08.15.

 

Przedmeczowe studio od godziny 07.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.


***

 

W niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał Bułgaria - Włochy.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sebastian Świderski: Dla Włochów drugie miejsce to przegrana, a trzecie nie istnieje
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 