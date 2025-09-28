Polska - Czechy siatkówka mężczyzn online. Kiedy? O której mecz mistrzostwa świata?
Polska - Czechy, czyli czas na ostatni mecz polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Kiedy mecz Polska - Czechy o brązowy medal? O której mecz siatkarzy Polska - Czechy? Polska - Czechy online - gdzie obejrzeć mecz o trzecie miejsce polskich siatkarzy w MŚ 2025?
- Polska zmierzy się z Czechami w meczu o trzecie miejsce siatkarskich mistrzostw świata
- Polska i Czechy przegrały swoje półfinałowe spotkania z Włochami i Bułgarią
- Mecz o brązowy medal odbędzie się w niedzielę 28 września
- Spotkanie rozpocznie się o godzinie 08:30 polskiego czasu
- Finał mistrzostw świata rozegrany zostanie pomiędzy Bułgarią a Włochami
Polska - Czechy to mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata w siatkówkę mężczyzn. Podczas turnieju na Filipinach zarówno Polska, jak i Czechy spisują się bardzo dobrze i obie reprezentacje powalczą o medale.
W półfinałach Polska i Czechy przegrały kolejno z Włochami i Bułgarią.
Polska - Czechy. Kiedy mecz mistrzostw świata?
Kiedy mecz Polska - Czechy w mistrzostwach świata 2025? To najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie fani siatkówki w naszym kraju. Termin meczu Polska - Czechy o trzecie miejsce MŚ na Filipinach to niedziela 28 września.
Polska - Czechy. O której mecz?
Z racji tego, że turniej rozgrywany jest na Filipinach, ważną kwestią jest również to, o której jest mecz Polska - Czechy w siatkówkę. Jak się okazało, godzina meczu siatkarzy Polska - Czechy to 08.30 polskiego czasu.
Polska - Czechy siatkówka online
Gdzie obejrzeć mecz Polska - Czechy? Transmisja meczu mistrzostw świata Polska – Czechy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w niedzielę 28 września o godzinie 08.15.
Przedmeczowe studio od godziny 07.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.
***
W niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał Bułgaria - Włochy.