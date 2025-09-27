Finał MŚ siatkarzy: Włochy - Bułgaria. Gdzie oglądać?

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. Rywalizacja toczy się w dwóch lokalizacjach - Quezon City i Pasay. Po raz pierwszy w historii w siatkarskich MŚ wystąpiły aż 32 drużyny.

ZOBACZ TAKŻE: Co ze zdrowiem Aleksandra Śliwki? Siatkarz zabrał głos



W pierwszej fazie turnieju zostały one podzielone na osiem czterozespołowych grup. Z każdej grupy awans do 1/8 finału uzyskały dwie najlepsze ekipy, które następnie drogą eliminacji przechodziły przez ćwierćfinał i półfinał aż do meczów o medale.



W sobotę poznaliśmy skład meczu o złoto. Spotkają się w nim Włosi i Bułgarzy. Ci pierwsi pokonali w półfinale Polskę 3:0 (25:21, 25:22, 25:23). Drudzy uporali się natomiast z Czechami 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Finał MŚ siatkarzy. Gdzie oglądać?

Transmisja finału MŚ siatkarzy Włochy - Bułgaria w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:15. Studio rozpocznie się już o godzinie 7:00 i poprzedzi mecz o trzecie miejsce.