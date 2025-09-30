Nie żyje zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni. Jego triumf przeszedł do historii

Były reprezentant Niemieckiej Republiki Demokratycznej zmarł w zapomnieniu. O jego śmierci media poinformowały dopiero we wtorek (30 września), choć Queck odszedł już 10 dni wcześniej, 20 września 2025...

Pochodzący ze Steinach w Turyngii Queck, który w zawodach rangi międzynarodowej debiutował na Turnieju Beskidzkim w Wiśle, był pierwszym w historii zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni, który sięgnął po Złotego Orła (nagroda przyznawana triumfatorowi cyklu), choć... nie wygrał żadnego z czterech konkursów. Skoczek zza Odry zajął drugie miejsce w Oberstdorfie, dziesiąte w Garmisch-Partenkirchen, drugie w Innsbrucku i czwarte w Bischofshofen, a mimo to w klasyfikacji generalnej wyprzedził (o zaledwie 2,8 pkt) Norwega Bjoerna Wirkolę.

Zwycięstwo w TCS 1969/1970 było największym, ale nie jedynym triumfem Horsta Quecka. Sportowiec, związany z klubem SC Motor Zella Mehlis, był czterokrotnym mistrzem NRD, a także rekordzistą skoczni w Innsbrucku, na której uzyskał 99 metrów. Jego wynik, ustanowiony na Bergisel w 1970 roku, pobił dopiero pięć lat później austriacki skoczek Hans Millonig.

Po zakończeniu kariery w 1971 roku z powodu poważnej kontuzji uda Queck próbował swych sił jako trener. Przez wiele lat prowadził swój ukochany SC Motor Zella Mehlis, a następnie przez pewien czas reprezentację NRD.