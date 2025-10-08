Apetyt rośnie w miarę jedzenia. ITA Tools Stal Mielec z nadzieją na kolejny udany sezon

Ubiegły sezon mielczanki zakończyły na ósmym miejscu, a przed inauguracją rozgrywek Tauron Ligi apetyty są nieco większe.

– Chcielibyśmy na pewno poprawić miejsce z poprzedniego sezonu. Myślę, że w tym sezonie to będzie tak wyrównana liga, że o te miejsca 5-8 sporo zespołów będzie się biło i taki też jest nasz cel – przyznał szkoleniowiec ITA Tools Stali, która w minionym sezonie była o krok od wyeliminowania w 1. rundzie play off ŁKS-u Commercecon Łódź.

– To są zawsze ćwierćfinały. Tak jak ten wspomniany z ŁKS-em, tak samo, jak ćwierćfinał mistrzostw świata. Tam decydowała jedna, dwie piłki. W ćwierćfinale z ŁKS-em też tak było, czy w naszej hali, czy w Łodzi prowadząc w pierwszym secie, decydowała jedna, dwie piłki. Trzeba je wygrać, żeby być w półfinale czy Tauron Ligi, czy mistrzostw świata – stwierdził Majka, którego zespół dokonał wzmocnień.

– Uważam, że mamy mocniejszy zespół niż w ubiegłym sezonie. Na pewno mamy bardzo równe i stabilne przyjęcie. Bardzo się cieszę, że mamy Julkę Bińczycką na rozegraniu. Zostały doświadczone Gaba Ponikowska i Ola Kazała. Na pewno duże wzmocnienie na libero w osobie Julki Mazur. Do tego doświadczenie Marty Pamuły i młodość Oli Walczak, czy już też wiele sezonów w lidze Ani Bączyńskiej. Do tego zestawienia dochodzi Natasha Calkins, bardzo ciekawa zawodniczka. Cieszę się, że wraca do ekstraklasy i akurat do nas. Myślę, że w tych sparingach już pokazała, że to jest bardzo udany transfer, zresztą każdy, jakiego dokonaliśmy w zespole, był przemyślany – podkreślił trener zespołu z Mielca.



Mielecki zespół natomiast opuściły m.in. Oliwia Sieradzka, Emilia Mucha, Klaudia Łyduch, Zuzanna Kuligowska i Ariadna Priante.

Bińczycka, rozgrywająca mieleckiej drużyny, przez dwa poprzednie sezony grała w UNI Opole, a wcześniej reprezentowała przez dwa lata barwy DevelopResu.

– Wróciłam na Podkarpacie. Dobrze mi się mieszkało w Rzeszowie i tak samo jest teraz w Mielcu. Myślę, że też będzie fajnie. Ciągnie mnie po prostu na południe. Mamy jasne cele, przede wszystkim są to minimum play offy. Potem będziemy walczyć o wyższe miejsca niż w poprzednim – zaznaczyła Bińczycka.

Optymizmu przed startem ekstraklasy nie kryła również przyjmująca Pamuła.

- Nasza drużyna to połączenie doświadczenia z młodością, dlatego wierzę, że ten sezon będzie bardzo owocny dla Mielca. Nie chcę składać deklaracji o miejsce zespołu po fazie zasadniczej, ale zrobimy wszystko, aby najbliższy sezon zakończyć na jak najwyższej pozycji. Najważniejsze jest to, aby poprawić wynik z ostatniego sezonu – podkreśliła nowa siatkarka Stali.

Pierwszy mecz ITA Tools Stal zagra na wyjeździe z PGE Budowlani Łódź.

Skład ITA Tools Stali Mielec na sezon 2025/26:

rozgrywające: Aleksandra Walczak, Julia Bińczycka;

przyjmujące: Aleksandra Kazała, Aleksandra Adamczyk, Anna Bączyńska, Marta Pamuła;

środkowe: Gabriela Ponikowska, Rozalia Moszyńska, Magdalena Ociepa;

atakujące: Weronika Sobiczewska, Natasha Calkins (Kanada);

libero: Izabela Dąbrowska, Julia Mazur;

trener: Miłosz Majka.

ST, PAP