Magdalena Fręch jest już w najlepszej "16" imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan. 53. w rankingu Polka w pierwszej rundzie pokonała Rosjankę Weronikę Kudiermietową, natomiast w drugiej awansowała po kreczu Czeszki Karoliny Muchovej (przy prowadzeniu 7:6[1], 4:1).

Poznanianka zagra tym samym o ćwierćfinał. Jej przeciwniczką będzie 57. rakieta świata Laura Siegemund. Niemka w Wuhan pierwszą fazę przeszła po kreczu Ukrainki Dajany Jastremskiej, a później niespodziewanie odprawiła turniejową "5" - Rosjankę Mirrę Andriejewą.

Fręch i Siegemund grały dotąd ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach lepsza była Niemka: US Open 2019 oraz Doha 2020.

Fręch - Siegemund. Kiedy kolejny mecz Fręch w Wuhan? O której godzinie?

Kiedy mecz Fręch - Siegemund w Wuhan? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Spotkanie Fręch i Siegemund zaplanowano na czwartek 9 października około godziny 7:00.