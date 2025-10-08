Fręch - Siegemund. Kiedy kolejny mecz Fręch w Wuhan? O której godzinie?

Julian CieślakTenis

Magdalena Fręch - Laura Siegemund to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Wuhan. Kiedy mecz Fręch - Siegemund? O której godzinie Fręch - Siegemund w Wuhan?

fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch

Magdalena Fręch jest już w najlepszej "16" imprezy rangi WTA 1000 w Wuhan. 53. w rankingu Polka w pierwszej rundzie pokonała Rosjankę Weronikę Kudiermietową, natomiast w drugiej awansowała po kreczu Czeszki Karoliny Muchovej (przy prowadzeniu 7:6[1], 4:1).

 

Poznanianka zagra tym samym o ćwierćfinał. Jej przeciwniczką będzie 57. rakieta świata Laura Siegemund. Niemka w Wuhan pierwszą fazę przeszła po kreczu Ukrainki Dajany Jastremskiej, a później niespodziewanie odprawiła turniejową "5" - Rosjankę Mirrę Andriejewą.

 

Fręch i Siegemund grały dotąd ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach lepsza była Niemka: US Open 2019 oraz Doha 2020.

Kiedy mecz Fręch - Siegemund w Wuhan? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Spotkanie Fręch i Siegemund zaplanowano na czwartek 9 października około godziny 7:00.

