Zieliński zmieni klub już w styczniu? Oto sensacyjny kierunek!

Zieliński od lipca 2024 roku jest piłkarzem Interu Mediolan, ale powiedzieć, że jego przygoda z utytułowanym klubem z północy Włoch jest nieudana, to jak nic powiedzieć. Co prawda Polak dotarł m.in. do finału Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, ale nie odegrał w nim dużej roli. W sumie zanotował 44 występy, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. To mizerny bilans, który nie przechodzi obojętnie wobec obserwatorów w Italii, a co istotniejsze, wobec działaczy Interu.

Kontrakt byłego zawodnika Napoli z Interem jest ważny do końca czerwca 2028 roku, ale już od dłuższego czasu spekuluje się, że 31-latek zmieni pracodawcę. Teraz znowu nasilają się informacje na ten temat. Włoskie media przekazują, że Zieliński znalazł się na radarze Leeds United. Klub, który awansował do Premier League szuka wzmocnień, których może dokonać podczas styczniowego okienka transferowego. Jednym z nich ma być właśnie Polak, a kwota, na którą wyceniany jest pomocnik naszej kadry, czyli dziesięć milionów euro (wg. serwisu Transfermarkt) nie robi na nim wrażenia.

Inter jest skłonny "oddać" Polaka, bo ten w niebieskiej części Mediolanu spisuje się kiepsko, a jego kontrakt wcale nie jest niski. W tym sezonie Zieliński zagrał tylko 121 minut w... pięciu meczach i raz zapisał na swoim koncie asystę.

Wyspy Brytyjskie to nie jest jedyny kierunek, jaki może obrać niedługo Polak. Warto podkreślić, że całą dotychczasową karierę w seniorach spędził we Włoszech. Zaczynał jako nastolatek w Udinese z okresem wypożyczenia w Empoli. Następnie trafił do Neapolu, gdzie spędził aż osiem lat i stał się jednym z czołowych pomocników Serie A. Stąd transfer do Interu. Pozostanie na Półwyspie Apenińskim to druga opcja, bo Polak, mimo słabszego okresu, ma tam ugruntowaną pozycję.

Polsat Sport