Memoriał Arkadiusza Gołasia 2025. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia odbędzie się w dniach 17–19 października. Podobnie jak w ubiegłych latach, siatkarze rywalizować będą w Zalasewie w gminie Swarzędz. Na piątek 17 października zaplanowano warsztaty dla młodych adeptów siatkówki. W sobotę zostaną rozegrane półfinały turnieju siatkarzy, a na niedzielę zaplanowano decydujące spotkania.

Memoriał będzie dla trzech zespołów ostatnim sprawdzianem przed nowym sezonem PlusLigi, który rozpocznie się 20 października. W turnieju zaprezentują się wicemistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie oraz dwie inne uznane marki polskiej siatkówki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE GiEK Skra Bełchatów. Gwiazd nie zabraknie, tym bardziej, że czwartym uczestnikiem turnieju będzie najlepsza niemiecka drużyna ostatnich lat - Berlin Recycling Volleys.

Memoriał Arkadiusza Gołasia jest organizowany od 2006 roku w celu uczczenia pamięci tragicznie zmarłego siatkarza reprezentacji Polski. Od 2018 roku impreza odbywa się w Zalasewie. W poprzedniej edycji triumfowała drużyna PGE Projekt Warszawa.

Memoriał Arkadiusza Gołasia 2025 – terminarz i plan transmisji meczów:

2025-10-18: Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

2025-10-18: Berlin Recycling Volleys – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

2025-10-19: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

2025-10-19: FINAŁ (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go).