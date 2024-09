Siatkarze Projektu górą w finale! ZAKSA pokonana w trzech setach

Po wyrównanym początku meczu, siatkarze Projektu zbudowali przewagę przy zagrywkach Jana Firleja (13:9). Później kolejna dobra seria ekipy ze stolicy, tym razem przy zagrywkach Artura Szalpuka, pozwoliła powiększyć różnicę (17:10). ZAKSA zerwała się do walki, dobry fragment zagrał Bartosz Kurek i przewaga stopniała do dwóch oczek (17:15). Końcówka należała jednak do Projektu, który po ataku Szalpuka miał piłkę setową przy stanie 24:18. Rywale obronili się w czterech akcjach, ale Szalpuk zaatakował po bloku rywali i zamknął seta (25:22).

Zobacz także: Kto zdobył najwięcej punktów w historii PlusLigi? 20 najlepszych siatkarzy

Druga odsłona niemal od początku toczyła się przy przewadze ZAKSY (5:8, 6:11). Siatkarze z Warszawy długo nie byli w stanie dogonić rywali, jeszcze w końcówce przegrywali 17:20. W decydującym momencie zagrali jednak skutecznie, dobrze prezentował się Bartłomiej Bołądź, który skończył ważne akcje (22:22, 24:23). Brakujący punkt dał Projektowi autowy atak kędzierzynian (25:23).

Kędzierzynianie udanie otworzyli trzeciego seta – po asie Karola Urbanowicza było 3:7, później 6:9. Fragment dobrej gry Projektu pozwolił odwrócić wynik. Poszła punktowa seria, Tobias Brand dwie akcje skończył zagrywką, doszedł blok i na drugą przerwę Projekt schodził z przewagą 16:10. ZAKSA nie rezygnowała i odrobiła straty, gdy dobrze w polu zagrywki zaprezentował się Daniel Chitigoi (17:17). Końcówka przyniosła sporo emocji. Projekt prowadził 23:21, ale po asie Marcina Janusza ZAKSA wyrównała. Linus Weber wywalczył piłkę meczową (24:23), Mateusz Rećko skutecznie odpowiedział, co oznaczało grę na przewagi. Rozstrzygnął ją Weber, który zakończył turniej asem serwisowym (26:24).

Najlepszymi zawodnikami tego spotkania zostali wybrani Artur Szalpuk (PGE Projekt Warszawa) oraz Rafał Szymura (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). XIX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia został rozegrany w Zalasewie koło Swarzędza. W sobotnich półfinałach ZAKSA wygrała z Jastrzębskim Węglem 3:2, a Projekt pokonał PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:1. W meczu o trzecie miejsce Jastrzębski Węgiel wygrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 3:0.

PGE Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:22, 25:23, 26:24)

Projekt: Jan Firlej, Artur Szalpuk, Kevin Tillie, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Jurij Semeniuk – Damian Wojtaszek (libero) oraz Tobias Brand, Michał Kozłowski, Linus Weber, Jakub Kowalczyk. Trener: Piotr Graban.

ZAKSA: Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Rafał Szymura, Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, David Smith – Maciej Nowowsiak (libero) oraz Mateusz Rećko, Daniel Chitigoi, Jakub Szymański. Trener: Andrea Giani.