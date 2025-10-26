Babilon MMA 55: Kołecki, Łazarz, Głowacki. Kiedy gala?

Organizacja Babilon MMA szykuje hitowe wydarzenie na końcówkę roku. W piątek 21 listopada w Radomiu czeka najmocniej obsadzona gala tego roku. W karcie walk aż dwanaście pojedynków. Dużo młodych obiecujących zawodników, ale przede wszystkim gwiazdy pokroju Kołeckiego i Głowackiego.

Walką wieczoru będzie rewanż, a zarazem starcie mistrzowskie o pas kategorii półciężkiej. W lipcu Łazarz po zaciętym boju znokautował Kołeckiego. W listopadzie mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów zrobi wszystko, by się odegrać i zdobyć mistrzowski pas.

W co main evencie zobaczymy debiutującego w organizacji Babilon MMA Głowackiego. Byłego dwukrotnego bokserskiego mistrza świata organizacji WBO w kategorii cruiser również czeka rewanż. W marcu 2025 roku "Główka" rywalizował z Nandorem podczas gali KSW 104. Starcie zakończyło się jako "No Contest" po przypadkowym włożeniu palca w oko Polaka.

Ciekawie zapowiadają się również walki Szymona Herrmanna z Artursem Ozolinsem, a także eliminator do walki mistrzowskiej w dywizji piórkowej, w którym Szymon Rakowicz zmierzy się z Adrianem Wieliczko.

Babilon MMA 55. Kiedy jest gala?

Gala Babilon MMA 55 odbędzie się 21 listopada w Radomiu. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

IM, Polsat Sport