Nie żyje hiszpański bramkarz. Grał w Realu Madryt i Valencii. Debiutował z Polską

Ochotorena jest kojarzony przede wszystkim z występami w Valencii, dla której rozegrał 105 spotkań w latach 1988-1992. Wcześniej przez kilka lat był golkiperem Realu Madryt (1982-1988), ale poza jednym sezonem, nie był pierwszym wyborem trenera. Nie zmienia to jednak faktu, że z "Królewskimi" sięgnął po trzy mistrzostwa kraju oraz dwa triumfy w Pucharze UEFA.

ZOBACZ TAKŻE: Tak hiszpańskie media skomentowały El Clasico. Co za słowa o Szczęsnym!

W 1990 roku został powołany do reprezentacji Hiszpanii na mistrzostwa świata we Włoszech. Co ciekawe, w barwach "La Furia Roja" zadebiutował rok wcześniej w meczu towarzyskim przeciwko Polsce, wygranym 1:0. To był jego jedyny mecz w barwach narodowych.

Po zakończonej karierze w 1998 roku, został trenerem bramkarzy. Pracował w reprezentacji Hiszpanii, Valencii i Liverpoolu, gdy menedżerem był Rafael Benitez. W ostatnich latach wycofał się z pracy ze względu na problemy zdrowotne.

Polsat Sport