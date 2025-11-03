Legia, Raków, Lech i Jagiellonia w Lidze Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?

Po dwóch kolejkach sytuacja polskich drużyn w Lidze Konferencji nie jest najgorsza. Najwyżej plasuje się Raków Częstochowa, który na inaugurację pokonał u siebie Universitateę Craiova 2:0, a następnie zremisował na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 1:1. Podopieczni Marka Papszuna mają zatem cztery punkty - tyle samo, co Jagiellonia, która posiada minimalnie gorszy bilans bramkowy. Białostocczanie najpierw zwyciężyli u siebie Hamrun 1:0, aby później zremisować na wyjeździe ze Strasbourgiem 1:1.

Trzy punkty w dorobku mają Legia i Lech. Z tą różnicą, że warszawianie zaczęli od domowej porażki z Samsunsporem 0:1, aby trzy tygodnie później pokonać w Krakowie renomowanego Szachtara Donieck 2:1. Z kolei poznanianie najpierw rozgromili u siebie Rapid Wiedeń 4:1, natomiast w drugiej serii gier sensacyjnie przegrali na wyjeździe z Lincoln Red Imps 1:2.

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakujące wieści ws. reprezentanta Polski! Wróci szybciej niż podejrzewano?

Teraz przed czterema polskimi drużynami mecze w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji. Raków kolejny raz zagra na wyjeździe i kolejny raz zawita do Czech. Tym razem zmierzy się z najbardziej znanym zespołem naszych południowych sąsiadów - Spartą Praga. Częstochowianie przystąpią do tego spotkania opromienieni prestiżowym wyjazdowym zwycięstwem w PKO BP Ekstraklasie z Jagiellonią Białystok 2:1. Prażanie zaczęli od wygranej u siebie z Shamrock Rovers 2:1, ale potem przegrali na wyjeździe z Rijeką 0:1.

"Jaga" - podrażniona porażką u siebie z Rakowem, postara się zrehabilitować na wyjeździe z północnomacedońską Shkendiją, gdzie będzie wyraźnym faworytem. Miejscowi najpierw ulegli w delegacji Rayo Vallecano 0:2, ale potem potrafili pokonać u siebie irlandzki Shelbourne 1:0.

Trudne zadanie czeka Legię, która do czwartkowego spotkania przystąpi już bez Edwarda Iordanescu. Rumun odszedł z klubu po odpadnięciu w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin, a na razie obowiązki pierwszego trenera pełni Inaki Astiz. Warszawian czeka konfrontacja z Celje, które po dwóch kolejkach Ligi Konferencji ma komplet punktów za domowe zwycięstwo z AEK Ateny 3:1 oraz na wyjeździe z Shamrock Rovers 2:0.

Najtrudniejsze zadanie jednak przed Lechem. Mistrzowie Polski wybiorą się bowiem na konfrontację z hiszpańskim Rayo Vallecano. Ekipa z La Liga najpierw pokonała u siebie Shkendiję 2:0, a potem zremisowała na wyjeździe z Hacken 2:2.

Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji?

Przedmeczowe studio już od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1. Początek transmisji meczu Celje - Legia od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Początek transmisji meczu Sparta - Raków od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Sport Premium 2. Początek transmisji meczu Rayo - Lech od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Początek transmisji Shkendija - Jagiellonia od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Sport Premium 2. Wszystkie mecze dostępne również w Polsacie Box Go.

Polsat Sport