Wszystko jasne! Z kim zagra reprezentacja Polski?

Reprezentantki Polski, po historycznym awansie na mistrzostwa Europy, niebawem rozpoczną eliminacje do mundialu 2027, który odbędzie się w Brazylii. Polki trafiły do grupy dywizji A z Francuzkami, Holenderkami oraz Irlandkami. Tylko Irlandia to drużyna niżej notowana od Polek w rankingu FIFA (Polska 26., Irlandia 27.).

Losowanie podzielono na fazę grupową złożoną z trzech dywizji. Dywizje A i B liczą sobie cztery grupy po cztery zespoły. Wyjątkiem jest dywizja C, w której znalazło się sześć grup. Zwycięzcy grup z dywizji A awansują bezpośrednio na mundial, z kolei baraże będą składać się z dwóch rund. W decydującej fazie spotka się szesnaście zespołów w ośmiu parach. Zwycięzcy tych spotkań zostaną uporządkowani w tabeli, po której siedem najlepszych ekip będzie pewna awansu na mundial, a najsłabsza z nich zagra baraż interkontynentalny.

Polki, grając w najwyższej dywizji, mają duże szanse na rozstawienie w ewentualnych barażach. Drugie lub trzecie miejsce gwarantuje im rozstawienie w obu rundach barażów, co w efekcie może dać im większe szanse na awans.

Eliminacje do mistrzostw świata kobiet w Brazylii odbędą się od marca do czerwca 2026 roku, natomiast baraże zostaną rozegrane kilka miesięcy później - w listopadzie i grudniu.

Polsat Sport