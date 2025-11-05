Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 5. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Piątą kolejkę Tauron Ligi rozpocznie w czwartek mecz Moya Radomka Radom - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Siatkarki z Radomia rozpoczęły sezon od trzech zwycięstw, w poprzedniej kolejce przegrały z Developresem, ale w meczu z beniaminkiem będą zdecydowanymi faworytkami. Drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego jako jedyna w Tauron Lidze nie zdobyła jeszcze punktu.

W piątek siatkarki Lotto Chemika Police zagrają z Developresem Rzeszów. Siatkarki z Rzeszowa dwa dni po meczu o Superpuchar, powalczą o ligowe punkty. Czy wygrają na wyjeździe i utrzymają się po tej serii gier na fotelu lidera tabeli?

Spotkanie Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zostało zaplanowane na sobotę. W niedzielę siatkarki #VolleyWrocław staną przed trudnym zadaniem w konfrontacji z wiceliderem tabeli po czterech kolejkach - PGE Budowlanymi Łódź.

Dwa ostatnie mecze tej kolejki zaplanowano na poniedziałek 10 listopada. Siatkarki UNI Opole zagrają z ITA Tools Stalą Mielec, będzie to spotkanie dwóch drużyn z podobnym bilansem meczów - dwa zwycięstwa i dwie porażki. ŁKS Commercecon Łódź zagra z ekipą Sokół & Hagric Mogilno. Faworytkami będą gospodynie, które mają dwa zwycięstwa na koncie; drużyna z Mogilna powalczy o pierwszą wygraną.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 5. kolejki Tauron Ligi:

2025-11-06: Moya Radomka Radom – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (czwartek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight)

2025-11-07: Lotto Chemik Police – DevelopRes Rzeszów (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-08: Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-09: #VolleyWrocław – PGE Budowlani Łódź (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-10: UNI Opole – ITA Tools Stal Mielec (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-10: ŁKS Commercecon Łódź – Sokół & Hagric Mogilno (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI