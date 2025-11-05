Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 5. kolejka. Gdzie oglądać mecze?
To już piąta kolejka obecnego sezonu Tauron Ligi. Kiedy grają siatkarki? Jakie są godziny rozgrywania meczów? Jakie są pary tej serii spotkań? Transmisje spotkań Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź plan transmisji meczów 5. kolejki Tauron Ligi.
Piątą kolejkę Tauron Ligi rozpocznie w czwartek mecz Moya Radomka Radom - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Siatkarki z Radomia rozpoczęły sezon od trzech zwycięstw, w poprzedniej kolejce przegrały z Developresem, ale w meczu z beniaminkiem będą zdecydowanymi faworytkami. Drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego jako jedyna w Tauron Lidze nie zdobyła jeszcze punktu.
Zobacz także: Siatkarska dominacja w hitowym starciu! W Tauron Lidze nie ma już niepokonanych drużyn
W piątek siatkarki Lotto Chemika Police zagrają z Developresem Rzeszów. Siatkarki z Rzeszowa dwa dni po meczu o Superpuchar, powalczą o ligowe punkty. Czy wygrają na wyjeździe i utrzymają się po tej serii gier na fotelu lidera tabeli?
Spotkanie Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zostało zaplanowane na sobotę. W niedzielę siatkarki #VolleyWrocław staną przed trudnym zadaniem w konfrontacji z wiceliderem tabeli po czterech kolejkach - PGE Budowlanymi Łódź.
Dwa ostatnie mecze tej kolejki zaplanowano na poniedziałek 10 listopada. Siatkarki UNI Opole zagrają z ITA Tools Stalą Mielec, będzie to spotkanie dwóch drużyn z podobnym bilansem meczów - dwa zwycięstwa i dwie porażki. ŁKS Commercecon Łódź zagra z ekipą Sokół & Hagric Mogilno. Faworytkami będą gospodynie, które mają dwa zwycięstwa na koncie; drużyna z Mogilna powalczy o pierwszą wygraną.
W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Terminarz i plan transmisji meczów 5. kolejki Tauron Ligi:
2025-11-06: Moya Radomka Radom – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (czwartek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight)
2025-11-07: Lotto Chemik Police – DevelopRes Rzeszów (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-08: Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-09: #VolleyWrocław – PGE Budowlani Łódź (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-10: UNI Opole – ITA Tools Stal Mielec (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-11-10: ŁKS Commercecon Łódź – Sokół & Hagric Mogilno (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).
WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGIPrzejdź na Polsatsport.pl