Wielki sukces Polek! Jest półfinał Pucharu Billie Jean King

Juniorska reprezentacja Polski awansowała do półfinału Pucharu Billie Jean King. Triumf naszej kadrze w starciu z Rumunią dały Barbara Kostecka i Oliwia Sybicka.

Pięć osób, w tym cztery młode tenisistki i jeden mężczyzna, pozuje z biało-czerwoną flagą Polski na tle miasta.
fot. Polski Związek Tenisowy
Wielki sukces polskich tenisistek

Polskie tenisistki z bardzo dobrej strony pokazują się podczas finałowego turnieju Pucharu Billie Jean King juniorek w Santiago. Biało-Czerwone najpierw wywalczyły sobie awans z grupy, pokonując odpowiednio Peru (3:0) i Austrię (3:0) oraz przegrywając ze Stanami Zjednoczonymi (0:3).

 

W ćwierćfinale przeciwniczkami podopiecznych Łukasza Kuboszka były Rumunki. Rywalizacja od początku była wymagająca i zacięta, jednak pierwsze spotkanie - po thrillerze - zakończyło się happy endem. Barbara Kostecka odniosła bowiem triumf nad Maią Ilincą Burcescu wynikiem 6:1, 2:6, 7:6(1).

 

Następnie do singlowych zmagań przystąpiły Oliwia Sybicka i Giulia Safina Popa. Ten pojedynek również był emocjonujący, a jego losy nie były pewne do samego końca. Ostatecznie lepsza okazała się Rumunka, która zwyciężyła 6:4, 6:7(1), 6:4.

 

Awans do najlepszej czwórki zawodów rozstrzygnął się zatem w deblu. W nim o wszystkim decydowały tym razem dwa sety. Sybicka i Kostecka odniosły wiktorię 7:5, 6:2 przeciwko Popie i Burcescu, meldując się w półfinale Pucharu Billie Jean King.

 

O kolejny sukces polskie juniorki powalczą z Francuzkami. Ten mecz już 8 listopada.

 

Tymczasem przed nami święto tenisa w Polsce. W dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King seniorek. W narodowych barwach zaprezentują się Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka. Nasze rodaczki zmierzą się z Rumunią i Nową Zelandią.

 

Transmisje Billie Jean King Cup na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

