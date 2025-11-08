Wielki sukces Polek! Jest półfinał Pucharu Billie Jean King

Polskie tenisistki z bardzo dobrej strony pokazują się podczas finałowego turnieju Pucharu Billie Jean King juniorek w Santiago. Biało-Czerwone najpierw wywalczyły sobie awans z grupy, pokonując odpowiednio Peru (3:0) i Austrię (3:0) oraz przegrywając ze Stanami Zjednoczonymi (0:3).

W ćwierćfinale przeciwniczkami podopiecznych Łukasza Kuboszka były Rumunki. Rywalizacja od początku była wymagająca i zacięta, jednak pierwsze spotkanie - po thrillerze - zakończyło się happy endem. Barbara Kostecka odniosła bowiem triumf nad Maią Ilincą Burcescu wynikiem 6:1, 2:6, 7:6(1).

Następnie do singlowych zmagań przystąpiły Oliwia Sybicka i Giulia Safina Popa. Ten pojedynek również był emocjonujący, a jego losy nie były pewne do samego końca. Ostatecznie lepsza okazała się Rumunka, która zwyciężyła 6:4, 6:7(1), 6:4.

Awans do najlepszej czwórki zawodów rozstrzygnął się zatem w deblu. W nim o wszystkim decydowały tym razem dwa sety. Sybicka i Kostecka odniosły wiktorię 7:5, 6:2 przeciwko Popie i Burcescu, meldując się w półfinale Pucharu Billie Jean King.

O kolejny sukces polskie juniorki powalczą z Francuzkami. Ten mecz już 8 listopada.

Tymczasem przed nami święto tenisa w Polsce. W dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King seniorek. W narodowych barwach zaprezentują się Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka. Nasze rodaczki zmierzą się z Rumunią i Nową Zelandią.

