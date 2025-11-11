25:3 w pierwszym secie. Kolejny nokaut w międzynarodowym turnieju siatkarskim

Zawodniczki znad Bosforu jechały na turniej do Arabii Saudyjskiej w roli murowanych faworytek i jak na razie doskonale wywiązują się z tej roli. Przez fazę grupową przeszły jak burza, wygrywając wszystkie spotkania po 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna za zmianę barw narodowych! Chcieli podkupić najlepszą siatkarkę świata

Turczynki rozpoczęły zmagania od prawdziwego koncertu przeciwko Afgankom, pozwalając rywalkom ugrać... zaledwie 11 punktów. Dilay Ozdemir, Liza Safronova, Deniz Uyanik i spółka triumfowały w tym spotkaniu 25:3, 25:4, 25:4!

Jedyną drużyną, która jak na razie próbowała postawić się Turcji, była reprezentacja Iranu, która również przegrała 0:3, ale w poszczególnych partiach zdobyła odpowiednio 19, 16 i 13 punktów.

W trzecim spotkaniu fazy grupowej - przeciwko Azerbejdżanowi - Turczynki triumfowały 25:12, 25:8 i 25:10, a pierwszy etap Igrzysk zamknęły gromiąc Tadżykistan 25:3, 25:11, 25:10.

Mecz o złoto ekipa znad Bosforu rozegra w najbliższy czwartek (13 listopada).

Igrzyska Solidarności Islamskiej to międzynarodowe zawody, w których startują kraje zrzeszone w Organizacji Współpracy Islamskiej. W jej skład wchodzi w tej chwili 57 państw, spośród których 48 to kraje muzułmańskie. Organizacja deklaruje się jako "wspólny głos świata muzułmańskiego" i działa na rzecz "ochrony i zabezpieczenia interesów świata muzułmańskiego w duchu promowania międzynarodowego pokoju i harmonii".

Tegoroczne Igrzyska są już 6. edycją zmagań. Dotychczas udało się jednak zorganizować tylko 4 spośród 5 zaplanowanych turniejów, gdyż igrzyska w 2010 roku, których gospodarzem miał być Teheran, zostały odwołane z powodu kłótni o... użyty w logo zwrot "Zatoka Perska" (niektóre kraje używają określenia "Zatoka Arabska", a dyskusja na ten temat od lat budzi spory pomiędzy Iranem a światem arabskim).