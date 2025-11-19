Barcelona prezentuje nowe stroje. Nawiązują do starcia z Realem

Nowe koszulki trafiły do sprzedaży w środę w 20. rocznicę pamiętnego spotkania. Zdobią ją niebiesko-czerwone pionowe pasy. Linie jednak nie są równe, lecz układają się w "zygzak”. Według oświadczenia klubu, ten detal jest inspirowany trajektorią lotu piłki przy każdej z trzech bramek, które 20 lat temu padły w El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu.





Wewnątrz kołnierzyka są trzy okręgi oznaczające minuty, w których padły gole - 14, 58 i 77, a całość dopełnia detal w barwach katalońskiej flagi. Spodenki mają bordowy kolor z niebieskim paskiem wzdłuż nogawki.

Aby uczcić premierę czwartego zestawu strojów, klub rozpoczął kampanię "Piłka nożna jest sztuką” i opublikował film promocyjny z udziałem piłkarzy: Marcusa Rashforda, Alejandro Balde i Marca Bernala oraz piłkarek: Alexii Putellas, Aitany Bonmati i Ony Batlle.

W Barcelonie występują obecnie bramkarz Wojciech Szczęsny i napastnik Robert Lewandowski, a gwiazdą kobiecej drużyny jest Ewa Pajor.

Po 12 kolejkach liderem La Liga z dorobkiem 31 pkt jest Real Madryt. „Duma Katalonii” zajmuje drugie miejsce i traci do "Królewskich” trzy punkty.

