Gdzie oglądać mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa?

Skra dobrze spisuje się na początku sezonu. Po porażce 2:3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn w pierwszej kolejce, zespół wygrał cztery kolejne mecze. To sprawiło, że bełchatowianie znajdują się w górnej części tabeli. Po pięciu seriach gier mają 12 punktów.

Gorzej wygląda sytuacja gości. Częstochowianie wygrali tylko jeden z sześciu dotychczasowych meczów. Było to zwycięstwo 3:2 ze Ślepskiem Malow Suwałki. Politechnika ma na koncie trzy punkty i musi znacznie poprawić swoje występy, jeśli nie chce uwikłać się w walkę o utrzymanie.



- Jeśli chodzi o Norwid, nie zastanawiamy się, jak oni będą grać, w jakiej przyjadą dyspozycji. Staramy się skupić tylko na sobie, na dobrym treningu i wydaje mi się, że to da nam sukces - powiedział Kamil Szymendera, przyjmujący Skry, cytowany na oficjalnej stronie klubu.



W poprzednim sezonie Skra przegrała u siebie z Politechniką 1:3. Zrewanżowała się na wyjeździe, wygrywając 3:0.



Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.