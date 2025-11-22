Padł rekord Bundesligi! Piłkarz przeszedł do historii niemieckiej piłki

Na inaugurację jedenastej kolejki Bundesligi FSV Mainz zremisowało z TSG Hoffenheim 1:1. Bramki strzelali Andreas Hanche-Olsen, który skierował piłkę do siatki własnego zespołu, oraz Danny Da Costa.

Tego spotkania dobrze nie będzie wspominał obrońca Mainz Dominik Kohr, który w 88. minucie meczu dostał czerwoną kartkę za brutalny faul na przeciwniku. Nie byłoby w tym niczego szczególnego, gdyby nie to, że dla Niemca było to już dziewiąte wykluczenie w przeciągu całej kariery na szczeblu Bundesligi.

Oznacza to , że obrońca stał się niechlubnym rekordzistą ligi niemieckiej w liczbie czerwonych kartek. Do tej pory współdzielił ten rekord z Brazylijczykiem Luisem Gustavo oraz swoim rodakiem Jensem Nowotnym.

31-latek w Bundeslidze zadebiutował w sezonie 2011/2012 jako gracz Bayeru Leverkusen. Oprócz Bayeru i Mainz reprezentował barwy Augsburga i Eintrachtu Frankfurt.

Kohr do tej pory był podstawowym zawodnikiem zespołu Bo Henriksena. We wszystkich rozgrywkach zagrał w szesnastu spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę. Graczem Mainz jest reprezentant polskiej młodzieżówki Kacper Potulski, dla którego wykluczenie Niemca może być szansą na debiut w Bundeslidze.

JZ, Polsat Sport