Gospodarze z Bełchatowa dość niespodziewanie, po siedmiu kolejkach nowego sezonu, pozostają zespołem z najmniejszą liczbą porażek w całej stawce PlusLigi. Drużyna Krzysztofa Stelmacha, poza przegraną w spotkaniu pierwszej kolejki rozgrywek z Indykpol AZS-em Olsztyn po tie-breaku, wygrała wszystkie kolejne mecze, m.in. z aktualnymi mistrzami PlusLigi, Bogdanką LUK Lublin (3:1), czy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (3:2).

Ich najbliżsi przeciwnicy nie mogą mówić o równie udanym starcie rozgrywek. Jastrzębski Węgiel ma na swoim koncie zaledwie 10 punktów po siedmiu seriach spotkań, co jak na brązowego medalistę ostatniej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów jest wynikiem rozczarowującym. W poprzedniej kolejce zespół Andrzeja Kowala wrócił jednak na zwycięską ścieżkę i pokonał beniaminka rozgrywek, InPost ChKS Chełm, 3:1.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje spotkań PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - JSW Jastrzębski Węgiel?

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - JSW Jastrzębski Węgiel we wtorek 25 listopada od godziny 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport