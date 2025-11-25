PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Olsztynianie to absolutna rewelacja rozgrywek, o czym świadczy drugie miejsce w tabeli i znakomity bilans sześciu zwycięstw i tylko dwóch porażek. Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur w poprzednim meczu nie miała problemów z pokonaniem u siebie Cuprum Stilonu Gorzów bez straty seta.

Warszawianie rozegrali jedno spotkanie mniej. W siedmiu starciach odnieśli pięć zwycięstw, a więc spisują się podobnie, co ich najbliżsi rywale. Projekt uzbierał jednak czternaście punktów, więc nawet w przypadku wygranej za pełną pulę, nie dogoni jeszcze Akademików. Może jednak znacząco zbliżyć się do czołówki. W poprzedniej serii zespół ze stolicy potknął się u siebie ze Ślepskiem Malow Suwałki, triumfując dopiero po tie-breaku.

W poprzednim sezonie Projekt dwukrotnie pokonał AZS - na wyjeździe 3:2 oraz u siebie 3:1. Jak będzie tym razem?

Gdzie obejrzeć mecz Projekt Warszawa - AZS Olsztyn? O której godzinie?

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn we środę 26 listopada od godz. 17:20 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

