Wszystko już wiemy! To z nimi zmierzą się Polacy na mistrzostwach świata

Dla 21-letniego Białeckiego to drugi występ w karierze na mistrzostwach świata. Łodzianin swój debiut miał w 2023 roku, przegrał wtedy w pierwszej rundzie 2:3 z Jimem Williamsem. W tegorocznym turnieju o awans do kolejnej rundy ponownie może być ciężko. Sebastian trafił bowiem praktycznie najgorzej, jak mógł. Naprzeciw niego stanie Stephen Bunting. Anglik w minionej edycji zaszedł aż do półfinału i zajmuje obecnie czwartą lokatę w rankingu PDC.





Nieco łaskawsze okazało się losowanie dla Krzysztofa Kciuka. 45-latek, który na ostatnim czempionacie przegrał 0:3 swoje premierowe starcie z Connorem Scuttem, teraz o życiowy rezultat powalczy z Williamem O'Connorem. Irlandczyk z pewnością nie jest zawodnikiem tego kalibru co Bunting, jednak jest od Polaka dużo bardziej doświadczony. Dwukrotnie na mistrzostwach świata dochodził do trzeciej rundy.





Ostatnim z reprezentantów Polski jest oczywiście Krzysztof Ratajski. Zawodnik ten w 2021 roku na mistrzostwach świata osiągnął życiowy wynik, zachodząc aż do ćwierćfinału. W ostatnich latach na tym turnieju 48-latek nie prezentował się już tak imponująco. W trzech ostatnich edycjach "The Polish Eagle" kończył swoją przygodę z mistrzostwami świata na etapie trzeciej rundy. Jego rywalem w pierwszej rundzie zmagań w Londynie będzie Filipińczyk Alexis Toylo. Panowie zmierzyli się w tej samej hali rok temu - w 2. rundzie wynikiem 3:1 triumfował Polak. Najbliższy rywal Ratajskiego z pewnością nie jest czołowym darterem świata, dał się jednak poznać londyńskiej publiczności za sprawą przedłużania swoich rzutów i przerywania swoich prób, co jest w tym sporcie rzadko spotykane.





W puli nagród znajduje się 2,5 miliona funtów, a obrońcą tytułu jest genialny, 18-letni Luke Littler. Anglik pokonał w zeszłorocznym finale 7:3 Holendra Michaela van Gerwena.

ST, Polsat Sport