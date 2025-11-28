Kolejny gigant zainteresowany Pietuszewskim! Szaleństwo trwa

Pietuszewski zbiera znakomite recenzje i jest jedną z czołowych postaci Jagiellonii oraz młodzieżowej reprezentacji Polski. Zaledwie 17-letni środkowy pomocnik znalazł się na radarze wielkich firm, a klub z Białegostoku może jedynie przebierać w ofertach i wybrać tę najkorzystniejszą.

Tym bardziej, że kontrakt nastolatka z "Jagą" wygasa dopiero latem 2027 roku i nie ma w nim zawartej klauzuli sumy odstępnego. Klub ze stolicy Podlasia odrzucił już propozycję Anderlechtu opiewającą na kwotę 11 milionów euro. Anglicy z kolei donoszą, że za Polaka będzie trzeba zapłacić więcej niż 15 milionów euro, a jego wartość ciągle rośnie.

Każdy z wymienionych gigantów przyglądał się już Pietuszewskiemu z bliska za pośrednictwem swoich wysłanników. Skauci Arsenalu byli widoczni na spotkaniu Jagiellonii z Arką Gdynia, natomiast skauci Chelsea byli obecni podczas konfrontacji ze Strasbourgiem w Lidze Konferencji. Z kolei niedawno dostrzeżono również skautów Manchesteru City.

ZOBACZ TAKŻE: Najnowsze doniesienia ws. Papszuna! Tego można było się spodziewać

Anglicy piszą o 17-latku jako zawodniku, którzy świetnie czuje się na pozycji ofensywnego, jak i cofniętego pomocnika. "Jego talent eksplodował, grając w 24 meczach, strzelając trzy gole i notując dwie asysty. Jest obdarzony darem znakomitego przeglądu pola i gry pod pressingiem. Uważany jest za największy polski talent od lat" - możemy przeczytać w portalu "TeamTalk".

Dziennikarze z Wielkiej Brytanii sugerują, że kluczem do wyboru klubu będzie natychmiastowa szansa na grę w pierwszej drużynie. Według nich najmniejsze szanse na to są obecnie w Arsenalu.

"Jedno jest pewne. W styczniowym okienku transferowym wyścig po Pietuszewskiego będzie jednym z najciekawszych" - czytamy.

Polsat Sport