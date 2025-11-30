Gdzie oglądać mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa?

Dziewiąta kolejka PlusLigi rozpoczęła się w piątek. W pierwszym meczu tej serii gier InPost ChKS Chełm przegrał 2:3 z Barkomem Każany Lwów.

Dwa następne spotkania odbyły się w sobotę. W niedzielę kibice obejrzeli natomiast aż trzy konfrontacje. Na poniedziałek zaplanowano zaś jeden mecz. JSW Jastrzębski Węgiel podejmie w nim Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.



Gospodarze grają w tym sezonie w kratkę. Dość wspomnieć, że w ośmiu kolejkach zanotowali cztery zwycięstwa i tyle samo porażek. To przełożyło się na 10 punktów.



Goście przegrali natomiast siedem meczów i wygrali tylko jeden. Mają cztery "oczka" na koncie - tyle samo, co ostatni w tabeli Ślepsk Malow Suwałki.



W poprzednim sezonie obie konfrontacje zakończyły się zwycięstwami JSW Jastrzębskiego Węgla - 3:0 u siebie i 3:2 na wyjeździe.



Transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.