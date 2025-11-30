Ósme zwycięstwo siatkarzy Perugii. Drużyna Kamila Semeniuka na czele tabeli

Drużyna trenera Angelo Lorenzettiego wygrała drugi mecz z rzędu. Dość pewnie pokonała rywali, choć sporymi fragmentami obie drużyny toczyły wyrównaną rywalizację. Znakomite spotkanie rozegrał atakujący Wassim Ben Tara, który wywalczył dla zwycięzców 22 oczka i miał 83% skuteczności w ataku. Perugia rozegrała już dziesiąty mecz w tym sezonie, dwa awansem ze względu na start w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Zobacz także: Co za spotkanie! Polskie gwiazdy pochwaliły się wyjątkowym zdjęciem

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (22) – Perugia; Efe Bayram (11), Tommaso Guzzo (10) – Cisterna. Kamil Semeniuk zagrał w wyjściowym składzie, wywalczył dla Block Devils dziewięć punktów (8/18 = 44% skuteczności w ataku + 1 as). Gospodarze mieli przewagę w ataku, lepiej prezentowali się w polu serwisowym i popełnili mniej błędów własnych. MVP: Wassim Ben Tara (19/ 23 = 83% skuteczności w ataku + 2 asy +1 blok).

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)

Perugia: Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Sebastian Sole – Massimo Colaci (libero) oraz Bryan Argilagos, Donovan Dzavoronok, Federico Crosato. Trener: Angelo Lorenzetti.

Cisterna: Filippo Lanza, Fabian Plak, Tommaso Guzzo, Efe Bayram, Daniele Mazzone, Alessandro Fanizza – Landon Currie (libero) oraz Tommaso Barotto, Nicola Salsi, Daniel Muniz De Oliveira, Enrico Diamantini. Trener: Daniele Morato.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA

Polsat Sport