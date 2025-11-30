Ósme zwycięstwo siatkarzy Perugii. Drużyna Kamila Semeniuka na czele tabeli

Sir Susa Scai Perugia wygrała z Cisterna Volley 3:0 w meczu ósmej kolejki ligi włoskiej siatkarzy. Drużyna, w której gra Kamil Semeniuk, wygrała ósmy mecz w obecnym sezonie. Jest liderem tabeli SuperLega, rozegrała jednak dwa spotkania więcej od rywali.

Siatkarz podczas meczu, zagrywający piłkę. Widoczny jest jego profil, skupienie na twarzy i dynamiczna poza.
fot. PAP/PA
Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia).

Drużyna trenera Angelo Lorenzettiego wygrała drugi mecz z rzędu. Dość pewnie pokonała rywali, choć sporymi fragmentami obie drużyny toczyły wyrównaną rywalizację. Znakomite spotkanie rozegrał atakujący Wassim Ben Tara, który wywalczył dla zwycięzców 22 oczka i miał 83% skuteczności w ataku. Perugia rozegrała już dziesiąty mecz w tym sezonie, dwa awansem ze względu na start w Klubowych Mistrzostwach Świata.

 

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (22) – Perugia; Efe Bayram (11), Tommaso Guzzo (10) – Cisterna. Kamil Semeniuk zagrał w wyjściowym składzie, wywalczył dla Block Devils dziewięć punktów (8/18 = 44% skuteczności w ataku + 1 as). Gospodarze mieli przewagę w ataku, lepiej prezentowali się w polu serwisowym i popełnili mniej błędów własnych. MVP: Wassim Ben Tara (19/ 23 = 83% skuteczności w ataku + 2 asy +1 blok).

 

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)

 

Perugia: Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Sebastian Sole – Massimo Colaci (libero) oraz Bryan Argilagos, Donovan Dzavoronok, Federico Crosato. Trener: Angelo Lorenzetti.
Cisterna: Filippo Lanza, Fabian Plak, Tommaso Guzzo, Efe Bayram, Daniele Mazzone, Alessandro Fanizza – Landon Currie (libero) oraz Tommaso Barotto, Nicola Salsi, Daniel Muniz De Oliveira, Enrico Diamantini. Trener: Daniele Morato.

 

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA

