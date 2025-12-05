Mikołajki z PlusLigą w Polsacie. Kiedy mecze? Gdzie obejrzeć siatkówkę?

Sobotę fani siatkówki rozpoczną już przed południem. O 11:00 Marek Magiera i Jakub Bednaruk w Magazynie #7Strefa omówią najważniejsze wątki ligowe, przeanalizują najciekawsze akcje i zapowiedzą interesujące wydarzenia przyszłego tygodnia.

Później, nie przełączając kanału, będzie można zobaczyć starcie Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki. Czy gościom, którzy ostatnio byli bliscy zatrzymania ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, uda się sprawić niespodziankę i pokonać liderów ligowej tabeli?

Następnie wirtualnie przeniesiemy się do Częstochowy, gdzie Steam Hemarpol Politechnika podejmie PGE Projekt Warszawa. Siatkarze spod Jasnej Góry pod wodzą nowego szkoleniowca Ljubomira Travicy ulegli ostatnio JSW Jastrzębskiemu Węglowi 2:3.

Później przyjdzie czas na prawdziwy hit: JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów. Kibice Resovii liczą na to, że ich drużyna zdoła przerwać trwającą od 2019 roku serię porażek z jastrzębianami.

Na deser czekają mistrzowie Polski i rewelacja tego sezonu. W hali im. Tomasza Wójtowicza Bogdanka LUK Lublin podejmie Indykpol AZS Olsztyn. Walka o ligowe punkty rozpoczęła się na dobre, można więc spodziewać się każdego wyniku.

Plan transmisji Magazynu #7Strefa i meczów PlusLigi - 06.12.2025 r.:

Magazyn #7Strefa, godz. 11:00, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl,

Aluron CMC Warta Zawiercie - Ślepsk Malow Suwałki, godz. 12:30, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go,

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE Projekt Warszawa, godz. 14:45, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go,

JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów - studio przed meczem, godz. 17:15, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go,

JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów, godz. 17:30, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go,

Bogdanka LUK Lublin - Indykpol AZS Olsztyn, godz. 20:00, transmisja Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport