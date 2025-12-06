Nie mają wątpliwości. Polska grupa "jedną z najtrudniejszych w MŚ"

W związku z zapewnionym awansem Holandii i Japonii tunezyjscy komentatorzy skupiają się głównie na ocenianiu tych dwóch rywali w grupie F. Upatrują w nich pretendentów do dalszej fazy rozgrywek MŚ, które w przyszłym roku zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku.

Wskazują na fakt, że baraże, w których poza Polską powalczą jeszcze Albania, Ukraina i Szwecja - wyłonią również trudnego przeciwnika dla "Orłów Kartaginy", jak nazywana jest tunezyjska reprezentacja piłkarska.

Za trudną uważają grupę F dziennikarze tunezyjskich portali Kawarji oraz Webdo. Oceniają, że faworytami będą w niej Holandia i Japonia.

"W tej solidnej grupie właśnie te dwa kraje prezentują wysoki poziom futbolu oraz regularnie awansują do dalszej fazy mistrzostw świata" – ocenił sportowy portal z Tunezji.

"Faworytem grupy F będzie znana z dyscypliny taktycznej Holandia. Z kolei Japonia stale rozwija się i podnosi swój poziom piłkarski. Jej kadra regularnie występuje w rozgrywkach międzynarodowych" – dodał Kawarji.

W ocenie portalu Webdo, który również nazywa grupę F trudną, ekipa "Orłów Kartaginy" będzie musiała „solidnie się przygotować do starcia z grupowymi rywalami”, zachowując jednocześnie pewność siebie oraz ambicję.

Z kolei Radio Tunis, komentując piątkowe losowanie grup turnieju finałowego MŚ, zauważa, że siódmy awans tunezyjskiej kadry na mundial stawia ją w szeregu krajów „z dużym doświadczeniem” wśród uczestników spoza Europy i Ameryki Południowej.

Wskazuje też na fakt, że Tunezja zakwalifikowała się do MŚ "pewnie wygrywając grupę eliminacyjną", bez konieczności rozgrywania meczów barażowych. Przypomina, że w kwalifikacjach wygrała dziewięć z 10 spotkań, nie tylko nie doznając porażki, ale nawet nie tracąc nawet gola.

Rozgłośnia zauważa, że ewentualne zakwalifikowanie się Polski do mistrzostw świata sprawi, że Tunezyjczycy będą mieć okazję do rywalizowania z piłkarzami tak dużego formatu, jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński.

Radio Tunis przypomina, że starsi kibice - w przypadku awansu biało-czerwonych - będą mogli przypomnieć sobie mundialowy debiut "Orłów Kartaginy", które w 1978 r. w Argentynie uległy na swoich pierwszych mistrzostwach świata Polsce 0:1. Jednak zawodnicy z Afryki Północnej wygrali wtedy z Meksykiem 3:1 i zremisowali z broniącymi tytułu Niemcami 0:0, zbierając pochlebne recenzje.