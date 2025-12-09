Emocje do końca w hicie LM! Rzut karny zadecydował

Spotkanie Interu z Liverpoolem było jednym z najciekawszych w 6. kolejce Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem gospodarze plasowali się w tabeli na czwartym miejscu z dorobkiem 12 punktów, a goście z dziewięcioma "oczkami" zajmowali 13. pozycję.



Starcie rozpoczęło się pechowo dla ekipy z Włoch. Już w 10. minucie urazu doznał bowiem Hakan Calhanoglu. Sytuacja była o tyle poważna, że Turek musiał opuścić murawę. Zastąpił go natomiast reprezentant Polski - Piotr Zieliński.



W 18. minucie w lewy dolny róg bramki Yanna Sommera uderzył Curtis Jones. Szwajcar powstrzymał jednak próbę Anglika.



Po dwóch kwadransach przed szansą na zdobycie gola stanął Hugo Ekitike. Po indywidualnej akcji oddał strzał, ale ponownie górą był Sommer.



Chwilę później po Ekitike dobijał Ibrahima Konate, który umieścił piłkę w siatce. Jak się jednak okazało po analizie VAR, wcześniej jeden z zawodników Liverpoolu dotknął futbolówkę ręką, stąd trafienie Francuza nie zostało uznane.



W drugiej połowie obie drużyny wymieniały się inicjatywą, lecz przed dłuższy czas nic z tego nie wynikało. Dopiero w 80. minucie okazję miał Conor Bradley, który strzelał z pola karnego. Ponownie na wysokości zadania stanął Sommer.



Rozstrzygnięcie nadeszło w samej końcówce. Przewinienia we własnej "16" dopuścił się Alessandro Bastoni, a Felix Zwayer wskazał na 11. metr.



Do piłki ustawionej na "wapnie" w 88. minucie podszedł Dominik Szoboszlai. Węgier zmylił Sommera zwolnieniem tempa przed samym uderzeniem, po czym umieścił futbolówkę w siatce, dając Liverpoolowi zwycięstwo.



Inter - Liverpool 0:1 (0:0)



Bramka: Dominik Szoboszlai 88 (rzut karny).



Inter: Yann Sommer - Manuel Akanji, Francesco Acerbi (31. Yann Bisseck), Alessandro Bastoni - Luis Henrique, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu (11. Piotr Zieliński), Henrikh Mkhitaryan (82. Petar Sucić), Federico Dimarco (82. Carlo Augusto) - Lautaro Martinez, Marcus Thuram (82. Ange-Yoan Bonny). Trener: Christian Chivu.



Liverpool: Alisson - Joe Gomez (68. Conor Bradley), Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister - Curtis Jones, Alexander Isak (68. Florian Wirtz), Hugo Ekitike. Trener: Arne Slot.



Żółte kartki: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Alessandro Bastoni - Hugo Ekitike, Curtis Jones.



Sędzia: Felix Zwayer (Niemcy).