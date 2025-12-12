Aż dwa polskie rekordy świata podczas ME! Co za dzień dla Biało-Czerwonych

Mimo że mistrzostwa Europy na krótkim basenie elity już się zakończyły, to teraz pływalnię Aqua Lublin przejęli mastersi. A wśród nich nie brakuje wspaniałych nazwisk nie tylko polskiego, ale również światowego pływania. Polacy seryjnie zdobywają medale, co jeszcze bardziej cieszy całe środowisko pływackie.

Kibice pływania na pewno pamiętają Pawła Korzeniowskiego jako jednego z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w historii. Tym razem wziął on udział w mistrzostwach Europy masters. W piątek popłynął na 100 m stylem motylkowym i… pobił rekord świata w kategorii 40+, który teraz wynosi 52.38!

- Niedawno urodził mi się trzeci syn i to jemu dedykuję ten medal. Jak widać, mając pociechy też można znaleźć czas na trening i przygotować się do takich zawodów, choć nie ukrywam, że ostatnio żona przejęła większą część domowych obowiązków. Cieszę się z tego medalu i faktu, że tutaj jestem i walczę o medale przy tej wspaniałej atmosferze. Jak widać, poziom też jest wysoki, ale ważna jest tutaj także zabawa - powiedział Korzeniowski.

Jeśli chodzi o inne głośne nazwiska, to w piątkowej rywalizacji na podium stanęła m.in. Paulina Peda, która wcześniej wywalczyła złoto i rekord świata w sztafecie 4x50 metrów stylem zmiennym. Tym razem wystartowała indywidualnie na 100 m stylem grzbietowym i… znów pobiła rekord świata i oczywiście wywalczyła złoto w kategorii 25+ (58.78). Jak sama podkreśla, było to dla niej dobre przygotowanie do zbliżających się mistrzostw Polski w Szczecinie.

- Dla mnie było to dobre przetarcie przed mistrzostwami Polski w Szczecinie, a dokładnie za tydzień popłynę na tym samym dystansie. Cieszę się oczywiście z rekordu i z medalu, ale tak naprawdę najbardziej podoba mi się atmosfera tych zawodów. Widać u każdego pasję, motywację i że faktycznie zawodnicy cieszą się startami, możliwością spotkania znajomych. To jest naprawdę piękne! – podsumowała Peda.

Peda i Korzeniowski to nie jedyni polscy zawodnicy, którzy w piątek stawali na podium. Całą rywalizację rozpoczęły wyścigi na 200 m stylem dowolnym, a mistrzami Europy zostali Weronika Paluszek (30+, KS Feel The Water, czas 2:33.94) i Natalia Wiśniewska (25+, KS Warta Poznań, 2:35.07). Srebrne medale na tym dystansie odebrali Beata Sulewska (50+, TP Weteran Zabrze, 3:00.75), Michalina Majewski (40+, MKS Gdańsk, 2:49.96), Magdalena Kaczmarek (30+, Landsberg Crew Gorzów Wlkp., 2:46.52), Anna Krupińska (70+, Lubuska Akademia Ratownictwa i Sportów Wodnych, 4:18.78) i Michał Galon (30+, 5Styl Sharks, 2:17.40), a brązowe Roman Wiczel (75+, MUKS Zgierz, 3:44.94) i Piotr Darowski (50+, UKS Delfin Tarnobrzeg, 2:39.48).

Z kolei na dystansie, na którym Korzeniowski pobił rekord świata, Polacy zdobyli jeszcze kolejne cztery medale. Srebrne odebrali Zuzanna Pisarska (40+, KS Balti Bielawa, 1:06.29), Dominika Sasin (35+, Water Squad, 1:04.96) i Paweł Krawczyk (25+, Water Squad, 58.10), a brązowy Sławomir Grzeszewski (70+, MKP Szczecin, 1:40.00).

- Sprawia mi to ogromną satysfakcję. To działa w ten sposób, że jak nie pójdę na basen, to czuję, jakbym czegoś danego dnia nie zrobił. To ogromna pasja. A tutaj ścigam się z ludźmi, z którymi walczyłem o medale 50 lat temu. To niesamowita zabawa, ale jednocześnie nie oznacza to, że dajemy sobie fory. Wręcz przeciwnie! – stwierdził Grzeszewski.

Polacy licznie stawali na podium również na dystansie 100 m stylem grzbietowym. Oprócz Pedy, złote medale odebrali Kamil Bryła (25+, 5Styl Sharks, 54.44 - rekord zawodów), Paweł Jankowski (30+, KS Feel The Water, 56.04), Marcin Kaczmarek (45+, Water Squad, 58.62), Zuzanna Pisarska (40+, KS Balti Bielawa, 1:07.05 - rekord zawodów) i Zbigniew Januszkiewicz (60+, Towarzystwo Pływackie Masters Opole, 1:07.13 - rekord zawodów).

Na srebrne krążki zapracowali Marta Kośla (30+, Warsaw Masters Team, 1:06.80), Agnieszka Kaczmarek (40+, Water Squad, 1:09.56), Wiesław Załuski (75+, Koszalińskie TKKF, 1:25.81) i Marek Rother (55+, WKS Śląsk Wrocław, 1:06.03), a brązowe medale otrzymali Krystyna Nicpoń (85+, UKS Wodnik-29 Katowice, 3:00.47), Ewa Szala (65+, KS Warta Poznań, 1:29.56), Zuzanna Mazurek-Frankowska (30+, UKP Fala Kraśnik, 1:07.10) i Andrzej Serafin (70+, KS Korona 1919 Kraków, 1:34.39).

Na koniec piątkowych zmagań odbyły się zawody sztafetowe 4x50 m stylem dowolnym. Świetnie zaprezentowała się żeńska ekipa Water Squad (Agnieszka Gajdowska, Rina Węcławiak, Dominika Sasin, Zofia Sajecka), która nie tylko wygrała w kategorii 100-119 z czasem 1:46.06, ale pobiła też rekord Europy!

W europejskim czempionacie zwyciężyli też zawodnicy KS Feel The Water (120-159, Paweł Jankowski, Bartłomiej Żukowski, Filip Wypych, Maciej Wołodźko, czas 1:32.71 - rekord zawodów). Drugie miejsce w kategorii 200-239 zajęli natomiast pływacy KS Warta Poznań (Elsabbahy Loay, Dariusz Janyga, Piotr Monczak, Krzysztof Kapalczyński, 1:51.56). Trzecie miejsca przypadły natomiast ekipie Water Squad 2 (100-119, Mateusz Ćwikliński, Paweł Krawczyk, Wojciech Moren, Krzysztof Olborski, 1:37.72) oraz Water Squad 1 (120-159, Vladislav Kunkevich, Konrad Karnaszewski, Przemysław Puławski, Arkadiusz Aptewicz, 1:34.44).

