Polsat Sport Talk - 22.12. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?
Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotr Borys.
Tematem rozmowy będzie strategia rozwoju i promocji sportu w Polsce.
Gospodarz podcast wraz ze swoim gościem zmierzą się z tematem potencjalnych korzyści dla obywateli Polski płynących z organizacji Igrzysk w naszym kraju. Spróbują też znaleźć receptę na to, jak skutecznie aktywizować Polaków i trwale poprawić ich kondycję zdrowotną.
Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek 22 grudnia o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl.