Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotr Borys.



Tematem rozmowy będzie strategia rozwoju i promocji sportu w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne świetne wyniki podczas mistrzostw Polski

Gospodarz podcast wraz ze swoim gościem zmierzą się z tematem potencjalnych korzyści dla obywateli Polski płynących z organizacji Igrzysk w naszym kraju. Spróbują też znaleźć receptę na to, jak skutecznie aktywizować Polaków i trwale poprawić ich kondycję zdrowotną.

Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek 22 grudnia o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl.

Polsat Sport