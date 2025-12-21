Polsat Sport Talk - 22.12. Transmisja TV i stream online

Inne

Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo "polsat sport talk" z dwoma pustymi krzesłami ustawionymi naprzeciwko siebie, sugerujące studio rozmów.
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotr Borys.


Tematem rozmowy będzie strategia rozwoju i promocji sportu w Polsce.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne świetne wyniki podczas mistrzostw Polski

 

Gospodarz podcast wraz ze swoim gościem zmierzą się z tematem potencjalnych korzyści dla obywateli Polski płynących z organizacji Igrzysk w naszym kraju. Spróbują też znaleźć receptę na to, jak skutecznie aktywizować Polaków i trwale poprawić ich kondycję zdrowotną.

 

Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek 22 grudnia o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGRZYSKA OLIMPIJSKIEINNEMINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKIPIOTR BORYSPOLSAT SPORT TALKPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Julia Kozerska ze złotym, a Magdalena Solich-Talanda z brązowym medalem The World Games we freedivingu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 