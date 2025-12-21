Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon. Jaki wynik? Kto wygrał mecz?

Historia KMŚ sięga 1989 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja tych elitarnych rozgrywek. W latach 1993-2008 nie rozgrywano turnieju, a do interkontynentalnych zmagań powrócono sezon później. Pierwsze cztery edycje odbyły się Dausze i padły łupem Trentino Volley. Aż trzykrotnie włoski gigant mierzył się w finale z polskimi zespołami, pokonując dwukrotnie PGE Skrę Bełchatów i raz Jastrzębskiego Węgla.

To właśnie ekipa z Trydentu oraz brazylijskie Sada Cruzeiro wygrywały te rozgrywki najczęściej, bo aż pięciokrotnie. Dwoma zwycięstwami może pochwalić się Perugia, która zajmowała pierwsze miejsce w latach 2022-2023. Z kolei Osaka Bluteon, która w półfinale pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie, może stać się pierwszym azjatyckim zespołem, który wygra te rozgrywki.

Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon. Wynik meczu. Kto wygrał?

Spotkanie Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon zostało zaplanowane na późny niedzielny wieczór czasu polskiego. Wynik i relacja bezpośrednio po jego zakończeniu.

KN, Polsat Sport