Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon. Jaki wynik? Kto wygrał mecz?

Siatkówka

Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon to skład tegorocznego finału podczas siatkarskich Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii. Kto wygrał to spotkanie? Jaki wynik tego meczu?

Dwóch siatkarzy w czarnych strojach z czerwonymi i białymi elementami na plecach.
fot. PAP
Trwa walka o tytuł klubowego mistrza świata w siatkówce

Historia KMŚ sięga 1989 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja tych elitarnych rozgrywek. W latach 1993-2008 nie rozgrywano turnieju, a do interkontynentalnych zmagań powrócono sezon później. Pierwsze cztery edycje odbyły się Dausze i padły łupem Trentino Volley. Aż trzykrotnie włoski gigant mierzył się w finale z polskimi zespołami, pokonując dwukrotnie PGE Skrę Bełchatów i raz Jastrzębskiego Węgla.

 

To właśnie ekipa z Trydentu oraz brazylijskie Sada Cruzeiro wygrywały te rozgrywki najczęściej, bo aż pięciokrotnie. Dwoma zwycięstwami może pochwalić się Perugia, która zajmowała pierwsze miejsce w latach 2022-2023. Z kolei Osaka Bluteon, która w półfinale pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie, może stać się pierwszym azjatyckim zespołem, który wygra te rozgrywki.

Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon. Wynik meczu. Kto wygrał?

Spotkanie Sir Safety Perugia - Osaka Bluteon zostało zaplanowane na późny niedzielny wieczór czasu polskiego. Wynik i relacja bezpośrednio po jego zakończeniu.

KN, Polsat Sport
