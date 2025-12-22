Niewątpliwym hitem wtorku z PlusLigą będzie starcie lidera z wiceliderem rozgrywek. Przewodzący tabeli PGE Projekt Warszawa uda się na wyjazdowy mecz z obrońcą tytułu - Bogdanką LUK Lublin.

Obie drużyny walczą o podtrzymanie imponujących serii. Podopieczni Tommiego Tiilikainena wygrali osiem ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach, natomiast zespół prowadzony przez Stephane'a Antigę notuje serię siedmiu zwycięstw z rzędu.

ZOBACZ TAKŻE: Marek Magiera: Chełmski spokój urzędowy…

W tabeli prowadzi Projekt, ale wyprzedza Bogdankę zaledwie o jedno "oczko". Warszawianie jako pierwsi w tym sezonie złamali barierę 10 wygranych w lidze. Dokonali tego w ciągu zaledwie 12 kolejek.

Historia bezpośrednich pojedynków przemawia jednak za ekipą ze stolicy - bilans starć jest korzystniejszy dla Projektu i wynosi 9:5.

Transmisja spotkania Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15. Zapraszamy także na studio przedmeczowe już od 20:00 oraz na analizę pomeczową tuż po zakończeniu spotkania.

ŁO, Polsat Sport