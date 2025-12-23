Miał zagrać w PlusLidze. Na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne

Eduardo Carisio przed sezonem 2025/26 dołączył do Cuprumu Stilon Gorzów, jednak nie zadebiutował w barwach polskiego zespołu. Wtedy na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne. Teraz Brazylijczyk znalazł nowy klub.

Eduardo Carisio miał zadebiutować w tym sezonie w PlusLidze. Siatkarz przeniósł się bowiem w lecie z tureckiego Arkas Spor Izmir do Cuprumu Stilon Gorzów.

 

Ostatecznie Brazylijczyk nie wystąpił na naszych parkietach. Jeszcze przed startem rozgrywek klub z województwa lubuskiego rozwiązał z nim umowę. Wszystko to ze względu na kontuzję zawodnika.

 

"Z przykrością informujemy, że nowy rozgrywający naszego zespołu, Eduardo Carisio Sobrinho, doznał poważnej kontuzji, która uniemożliwia mu powrót do pełnej sprawności w najbliższej przyszłości. Badania diagnostyczne oraz konsultacje z lekarzami specjalistami jednoznacznie potwierdziły charakter urazu, wskazując na brak możliwości bezpiecznego uczestnictwa zawodnika w treningach i rozgrywkach PlusLigi w bieżącym sezonie. Klub pragnie podziękować Eduardo za jego zaufanie oraz zaangażowanie, a także życzy mu jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia i powodzenia w dalszej karierze" - czytaliśmy w oficjalnych mediach gorzowskiej drużyny.

 

Teraz Carisio znalazł nowy zespół. Rozgrywający swoją przygodę z siatkówką kontynuować będzie we Francji. Zasilił bowiem szeregi ekipy Saint-Nazaire VB Atlantique.

 

W przeszłości Brazylijczyk miał już okazję występować w tamtejszej lidze. W kampanii 2021/2022 reprezentował Stade Poitevin Poitiers.

