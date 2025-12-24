Siatkarki UNI Opole przedłużają serię zwycięstw. "Mam nadzieję, że licznik się nie zatrzyma"

Po pierwszej rundzie fazy zasadniczej ekstraklasy siatkarek wiceliderem jest UNI Opole. Drużyna, którą wielu określa jako rewelację rozgrywek, przegrała do tej pory zaledwie dwa mecze. Środkowa drużyny Katarzyna Połeć ma nadzieję, że wraz z końcem 2025 roku licznik zwycięstw się nie zatrzyma.

Ekipa ze "Stolicy Polskiej Piosenki" w jedenastu ekstraklasowych meczach wywalczyła 27 punktów (tyle samo co trzecia w tabeli drużyna, PGE Budowlani Łódź). Wygrała dziewięć ligowych spotkań z rzędu oraz w 1/8 finału Pucharu Polski. Do tej pory doznała tylko dwóch porażek w tym sezonie, w ekstraklasie (z ŁKS Commerceconem Łódź i DevelopResem Rzeszów).

- Bardzo nasz cieszy, że udało się wygrać po raz dziesiąty z rzędu. Mam nadzieję, że licznik się nie zatrzyma i będzie kolejne i kolejne zwycięstwo - powiedziała środkowa po wygraniu meczu Pucharu Polski z #VolleyWrocław (3:1).

Do tej pory najlepszymi osiągnięciami opolanek w ligowych rozgrywkach było dwa razy zajęcie siódmego miejsce w końcowej klasyfikacji (lata 2022 i 2024).

Trener opolanek Bartłomiej Dąbrowski przyznał, że bardzo się przyda jego drużynie przerwa świąteczno-noworoczna od rozgrywania spotkań. Kilka jego podopiecznych ma bowiem problemy zdrowotne. Następny występ (1/4 finału PP) "Wilczyce" mają w kalendarzu dopiero 3 stycznia - z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

Najpoważniejszą sprawą jest kontuzja podstawowej rozgrywającej UNI, Margaret Speaks. Nie wiadomo kiedy będzie mogła wrócić do zdrowia.

- Ten tydzień jest beznadziejny, jeśli chodzi o naszą sytuację zdrowotną. Uraz, który leczy Uxue Guereca to jedna rzecz. Elan McCall jest chora i mimo to zagrała w meczu Pucharu Polski. Klaudia Łyduch ma problem z plecami. Pod choinkę dostaliśmy kontuzję Maggie - powiedział trener.

Nie kryje dumy z prowadzenia "Wilczyc": - Po raz kolejny to mówię, mam najlepszy zespół na świecie. Mam bardzo dużo szczęścia, że mogę z nim pracować.

"Drużyna siatkówki została utworzona przy Uniwersytecie Opolskim w 2016 roku. W sezonie 2016/2017 sponsorem tytularnym była Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, więc zespół występował pod nazwą ECO AZS UNI Opole" - można przeczytać na oficjalnej stronie klubowej.

UNI od 2017 roku występuje pod obowiązującym szyldem. Od sezonu 2021/2022 rywalizuje w ekstraklasie.

