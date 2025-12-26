Papszun nie czekał zbyt długo. Dwóch piłkarzy na liście Legii

Konkretnie chodzi o Josta Urbancicia, który od początku sezonu jest zawodnikiem Olimpiji Lublana. Gdyby faktycznie doszło do tego transferu, musiałby on rywalizować o miejsce w składzie z Rubenem Vinagre, Arkadiuszem Recą oraz Patrykiem Kunem. Dziennikarze dodali, że zainteresowany nim jest jeszcze jeden polski klub, natomiast nie podano jego nazwy. W tym sezonie ligowym obrońca zanotował 12 spotkań, w których strzelił gola i zaliczył dwie asysty.

ZOBACZ TAKŻE: Polska gwiazda może zmienić klub. Chce go 7-krotny mistrz kraju

To jednak nie koniec. Ertan Suzgun ujawnił, że Legia jest zainteresowana sprowadzeniem rezerwowego bramkarza Fenerbahce Irfana Egribayata. Ten na początku sezonu miał pewne miejsce w składzie, natomiast po transferze Edersona szybko usiadł na ławce.

Kontrakt 27-latka z tureckim zespołem wygasa z końcem czerwca 2027. Portal Transfermarkt wycenia go na dwa mln euro. Skoro pojawia się coraz więcej plotek na temat sprowadzenia nowego bramkarza, wydaje się pewne, że po sezonie z Legii odejdzie Kacper Tobiasz, którego kontrakt wygasa 30 czerwca.