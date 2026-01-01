Wybrano najlepszych siatkarzy w 2025 roku. Które miejsca zajęli Polacy?
Portal Volleyball World przygotował zestawienie najlepszych siatkarzy w 2025 roku. Jak w tym zestawieniu wypadli Polacy?
Za nami 2025 rok, więc tradycyjnie nadszedł czas podsumowań, rankingów i różnego rodzaju wspominek. Portal Volleyball World przygotował zestawienie 10 najlepszych siatkarzy w zeszłym roku.
Jak się okazało, w TOP10 znalazło się dwóch reprezentantów Polski - Wilfredo Leon i Jakub Kochanowski.
Które miejsca zajęli przyjmujący i środkowy? Kogo wybrano najlepszym siatkarzem 2025 roku na świecie?
10 najlepszych siatkarzy w 2025 roku:
