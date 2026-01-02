Grecja lepsza od Japonii w United Cup! Wystarczyły dwa mecze

Po zwycięstwie Argentyny nad Hiszpanią na inaugurację turnieju United Cup, do gry wkroczyły reprezentacje Grecji i Japonii. W pierwszym starciu na kort wyszły Maria Sakkari i Naomi Osaka. Panie już na starcie meczu wzajemnie się przełamały, lecz kluczowe były wydarzenia z 10. gema. Wtedy Greczynka zdobyła breaka, zamykając tym samym pierwszą partię wynikiem 6:4.

Sakkari poszła za ciosem w drugim secie i prowadziła już 5:1. Gdy serwowała po zwycięstwo, przegrała gema, jednak kilka minut później ponownie odebrała podanie podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego, triumfując w całym spotkaniu i dając swojej drużynie premierowy punkt.

W drugim meczu mierzyli się Stefanos Tsitsipas i Shintaro Mochizuki. Japończyk zyskał breaka już w pierwszym gemie, lecz Grek wyrównał na 2:2. Tsitsipas kolejny cios zadał przy stanie 4:3, gdy znów przełamał przeciwnika, a potem dopełnił formalności przy swoim serwisie (6:3).

W następnej odsłonie grecki tenisista szybko wypracował sobie przewagę, odskakując na 3:1. Nie oddał jej już do końca (6;4), zapewniając swojej reprezentacji wiktorię w całym starciu z Japonią, jeszcze przed mikstem.



GRECJA - JAPONIA 2:0

Maria Sakkari - Naomi Osaka 2:0 (6:4, 6:2)

Stefanos Tsitsipas - Shintaro Mochizuki 2:0 (6:3, 6:4)

Grecja - Japonia (mikst) 14:00; Polsat Sport 1, Polsat Box Go