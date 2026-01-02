PlusLiga: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Barkom Każany Lwów. Transmisja i stream online

To nie tak miało być - mogą mówić sobie kibice częstochowskiej siatkówki, którzy liczyli, że Norwid przystąpi do nowego roku jako jedna z czołowych drużyn PlusLigi. Tymczasem chyba najwięksi pesymiści nie spodziewali się, że ujrzą swój ulubiony zespół na... ostatnim miejscu w tabeli! Ekipa spod Jasnej Góry jest obecnie czerwoną latarnią rozgrywek z bilansem tylko dwóch zwycięstw i aż jedenastu porażek.

Celem Norwida na ten sezon miała być walka o fazę play-off. Tymczasem gdyby rozgrywki miały zakończyć się właśnie teraz, to częstochowianie musieliby pogodzić się ze spadkiem. Na ich szczęście jest jeszcze sporo grania i wciąż można odwrócić złą kartę.

Nowy rok to również pretekst, aby zacząć wszystko od nowa, zostawiając w tyle to, co złe. W Częstochowie sporo działo się w ostatnich miesiącach. Fatalne wyniki poskutkowały zwolnieniem Guillermo Falaski, którego zastąpił doświadczony Ljubomir Travica. Doszło też do zmian personalnych wśród zawodników.

ZOBACZ TAKŻE: Raul Lozano przekonał gwiazdę? Możliwy wielki powrót

Najbliższe starcie z Barkomem można określić jako idealny mecz na przełamanie dla obu zespołów. Norwid chce opuścić niechlubne ostatnie miejsce w tabeli i może to uczynić spychając jednocześnie na tę lokatę lwowian. Ci mają bowiem tylko dwa punkty więcej, a na triumf w PlusLidze czekają już ponad miesiąc. Ostatni raz udało im się wygrać pod koniec listopada w Chełmie. Od tamtej pory ponieśli pięć porażek z rzędu. W sumie ich bilans to trzy wygrane i dziesięć porażek.

Jesienią ekipa z Ukrainy ograła u siebie Norwida po tie-breaku. Dla częstochowian sobotnia potyczka to nie tylko okazja do rewanżu i awansu w tabeli, ale również próba generalna przed konfrontacją w 1/16 finału Pucharu Challenge z OK Maribor. Pierwsze starcie padło łupem polskiego zespołu 3:1, natomiast rewanż zaplanowano na 6 stycznia.

Gdzie obejrzeć mecz Norwid - Barkom? O której godzinie?

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Barkom Każany Lwów w sobotę 3 stycznia od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia od godz. 19:30.

Polsat Sport