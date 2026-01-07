United Cup: Kawa/Zieliński - Schuurs/Pel. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel to ostatnie starcie w ramach spotkania Polska - Holandia w fazie grupowej United Cup. Biało-Czerwoni jeszcze przed tym meczem zapewnili sobie zwycięstwo nad "Oranje".

Stało się tak za sprawą singlowych potyczek Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Wrocławianin pokonał Tallona Griekspoora, natomiast raszynianka okazała się lepsza od Suzan Lamens.

Biało-Czerwoni, oprócz triumfu nad Holandią, są już także pewni pierwszego miejsca w swojej grupie i awansu do najlepszej ósemki australijskiego turnieju.

