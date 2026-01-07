United Cup: Kawa/Zieliński - Schuurs/Pel. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel to starcie w ramach spotkania Polska - Holandia podczas United Cup. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel na Polsatsport.pl.

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel to ostatnie starcie w ramach spotkania Polska - Holandia w fazie grupowej United Cup. Biało-Czerwoni jeszcze przed tym meczem zapewnili sobie zwycięstwo nad "Oranje".

 

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026: Wyniki meczów

 

Stało się tak za sprawą singlowych potyczek Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Wrocławianin pokonał Tallona Griekspoora, natomiast raszynianka okazała się lepsza od Suzan Lamens.

 

Biało-Czerwoni, oprócz triumfu nad Holandią, są już także pewni pierwszego miejsca w swojej grupie i awansu do najlepszej ósemki australijskiego turnieju.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP TOURDAVID PELDEMI SCHUURSHOLANDIAJAN ZIELIŃSKIKATARZYNA KAWAPOLSKATENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026WTAWTA TOUR

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 