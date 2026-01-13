Oto 10 najładniejszych goli polskich klubów w fazie ligowej Ligi Konferencji 2025/2026

W fazie ligowej trzecich w hierarchii rozgrywek europejskich pod egidą UEFA rywalizowały aż cztery drużyny z PKO BP Ekstraklasy. Z tego grona najlepiej poradził sobie Raków Częstochowa, który zajął wysokie drugie miejsce i dzięki temu zapewnił sobie bezpośredni awans do 1/8 finału.

Solidnie spisały się też Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które uplasowały się gronie zespołów z uprawnieniem do gry w 1/16 finału. Niestety, fatalnie zaprezentowała się Legia Warszawa, która nie dostała się do wiosennych potyczek, mimo że potrafiła pokonać renomowanego Szachtara Donieck.

ZOBACZ TAKŻE: Bożydar Iwanow: Znak czasów czy może coś więcej?

To właśnie w tym spotkaniu padły jedne z najpiękniejszych bramek autorstwa polskich drużyn w tej edycji. Konkretnie uczynił to Rafał Augustyniak, którego spektakularny dublet pozwolił wygrać "Wojskowym" 2:1. Wtedy jeszcze nikt nie przewidywał kataklizmu, który nastąpił w Legii w kolejnych tygodniach.

Czterech polskich przedstawicieli strzeliło w sumie 34 gole. Najwięcej - dwanaście zdobył Lech. Dziewięciokrotnie do siatki trafiał Raków, natomiast Legia uczyniła to ośmiokrotnie. Z kolei Jagiellonia była do bólu skuteczna, bo do awansu wystarczyło jej... pięć bramek. Część z nich też była pięknej urody.

W załączonym materiale wideo dziesięć najładniejszych goli polskich klubów w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Polsat Sport