Jest reakcja POLADY na protest Sawickiego! Co dalej z zawieszeniem siatkarza?

W maju Mikołaj Sawicki został poddany kontroli antydopingowej. Pod koniec miesiąca został poinformowany o pozytywnym wyniku testu. W organizmie siatkarza PlusLigi wykryto modafinil, substancję należącą do grupy stymulantów. Wynik próbki B też był pozytywny, więc Sawicki został zawieszony w klubie i w reprezentacji.

W wydanym przez siebie w październiku oświadczeniu, zawodnik przyznał, że zabroniona substancja została wykryta w śladowej ilości, że nie mogła mieć wpływu na funkcjonowanie organizmu, ani na poprawę wyników sportowych. Dodał, że nigdy świadomie nie stosował żadnych substancji zabronionych. Zdradził, że wraz z prawnikami gromadzi materiał dowodowy mający wykazać, że zabroniona substancja dostała się do jego organizmu w sposób od niego niezależny.

17 stycznia poinformowano, że Sawicki złożył protest do Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Z oficjalnego komunikatu Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) wynika, że przyjmujący "zgłosił zastrzeżenia odnoszące się do procedury analitycznej jako takiej, stosowanej przy wykrywaniu substancji niedozwolonych, bez kwestionowania sposobu działania laboratorium".

Teraz ujawniono dodatkowe informacje. Okazuje się, że Sawicki poddał pod wątpliwość także standard laboratorium, w którym badano jego próbkę. POLADA wydała w tej sprawie kolejny komunikat.

"W nawiązaniu do oświadczenia z dnia 17 stycznia br. w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych przez Mikołaja Sawickiego przekazujemy aktualny status postępowania. Zawodnik, poza zakwestionowaniem procedury metody analitycznej, wskazał również na odstępstwo od Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów. Wszelkie dalsze decyzje dotyczące dalszego biegu postępowania pozostają w gestii Panelu Dyscyplinarnego" - napisano.

Na czas prowadzenia przez WADA tego postępowania, postępowanie główne w sprawie Sawickiego zostało zawieszone.

KP, Polsat Sport