Świetny dzień dla Polaków! Rekord pobity

Panczenista Damian Żurek powtórzył osiągnięcie z piątku i wygrał rywalizację Pucharu Świata w Inzell na 500 m. Polak czasem 34,06 ustanowił rekord toru, wyprzedził o 0,06 s Amerykanina Jordana Stolza. Trzeci był Marek Kania, który stracił 0,23 s.

Dwóch mężczyzn w strojach sportowych, prawdopodobnie łyżwiarzy szybkich, patrzących w różne strony.
Damian Żurek pobił rekord toru

Kolejny z Polaków Piotr Michalski był 14. - 34,66.

 

Żurek pucharową klasyfikację generalną zakończył na drugim miejscu - 441 pkt. Lepszym był tylko Stolz, który zebrał - 499.

 

Polski panczenista na 1000 m w sobotę był drugi, ulegając tylko Stolzowi.

 

W rywalizacji kobiet na 500 ostatniego dnia zawodów triumfowała Kaja Ziomek-Nogal (37,25), która sezon w klasyfikacji generalnej zakończyła na drugiej pozycji.

 

