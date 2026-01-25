Świetny dzień dla Polaków! Rekord pobity

Kolejny z Polaków Piotr Michalski był 14. - 34,66.

Żurek pucharową klasyfikację generalną zakończył na drugim miejscu - 441 pkt. Lepszym był tylko Stolz, który zebrał - 499.

Polski panczenista na 1000 m w sobotę był drugi, ulegając tylko Stolzowi.

W rywalizacji kobiet na 500 ostatniego dnia zawodów triumfowała Kaja Ziomek-Nogal (37,25), która sezon w klasyfikacji generalnej zakończyła na drugiej pozycji.

PAP