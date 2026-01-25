Świetny dzień dla Polaków! Rekord pobity
Panczenista Damian Żurek powtórzył osiągnięcie z piątku i wygrał rywalizację Pucharu Świata w Inzell na 500 m. Polak czasem 34,06 ustanowił rekord toru, wyprzedził o 0,06 s Amerykanina Jordana Stolza. Trzeci był Marek Kania, który stracił 0,23 s.
Damian Żurek pobił rekord toru
Marek Kania trzeci w rywalizacji na 500 m w Inzell
Damian Żurek najlepszy na 500 m w Inzell
Ceremonia medalowa z udziałem Marka Kani i Damiana Żurka po rywalizacji na 500 m w Inzell
Kolejny z Polaków Piotr Michalski był 14. - 34,66.
Żurek pucharową klasyfikację generalną zakończył na drugim miejscu - 441 pkt. Lepszym był tylko Stolz, który zebrał - 499.
ZOBACZ TAKŻE: Zmiana w kadrze na IO! PZN podjął decyzję
Polski panczenista na 1000 m w sobotę był drugi, ulegając tylko Stolzowi.
W rywalizacji kobiet na 500 ostatniego dnia zawodów triumfowała Kaja Ziomek-Nogal (37,25), która sezon w klasyfikacji generalnej zakończyła na drugiej pozycji.
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Występ Laury Szczęsnej w programie krótkim solistek na ME