BBTS Bielsko-Biała vs CUK Anioły Toruń. Gdzie obejrzeć?

Siatkówka

BBTS Bielsko-Biała vs CUK Anioły Toruń to piątkowy mecz PLS 1. Ligi. Transmisja na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.

Piłka do siatkówki Mikasa w żółto-niebieskich barwach na niebieskim tle.
fot. PAP
Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała vs CUK Anioły Toruń w piątek na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.00.

Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała vs CUK Anioły Toruń w piątek na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 18.00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLS 1 LIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Komenda: Dziękuję za gratulacje, bo mieć dzieci to największe osiągnięcie w życiu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 