Poznaliśmy futsalowego mistrza Europy. Osiem goli w finale
Hiszpania pokonała w Lublanie broniącą tytułu Portugalię 5:3 (3:2) w finale mistrzostw Europy w futsalu. Brązowy medal wywalczyli Chorwaci, którzy w meczu o trzecie miejsce wygrali po rzutach karnych z Francuzami 5:5 (2:1), k. 6-5.
Hiszpanie zostali najlepszą drużyną Starego Kontynentu po raz ósmy. W środowych półfinałach – także rozegranych w stolicy Słowenii - pokonali Chorwatów 2:1 (2:0), a Portugalczycy wygrali z Francuzami 4:1 (2:1).
Polacy, prowadzeni przez trenera Błażeja Korczyńskiego, zakończyli udział w turnieju na fazie grupowej. Doznali trzech porażek - z Węgrami 2:4, Włochami 0:4 i Portugalią 2:3.
Dla biało-czerwonych był to trzeci z rzędu i czwarty w historii występ w ME. Turniej był rozgrywany w Słowenii, Litwie i Łotwie z udziałem 16 zespołów. Polacy dotychczas nie wygrali meczu na Euro, mają na koncie dwa remisy.