Poznaliśmy futsalowego mistrza Europy. Osiem goli w finale

Hiszpanie zostali najlepszą drużyną Starego Kontynentu po raz ósmy. W środowych półfinałach – także rozegranych w stolicy Słowenii - pokonali Chorwatów 2:1 (2:0), a Portugalczycy wygrali z Francuzami 4:1 (2:1).

Polacy, prowadzeni przez trenera Błażeja Korczyńskiego, zakończyli udział w turnieju na fazie grupowej. Doznali trzech porażek - z Węgrami 2:4, Włochami 0:4 i Portugalią 2:3.

Dla biało-czerwonych był to trzeci z rzędu i czwarty w historii występ w ME. Turniej był rozgrywany w Słowenii, Litwie i Łotwie z udziałem 16 zespołów. Polacy dotychczas nie wygrali meczu na Euro, mają na koncie dwa remisy.

IM, PAP