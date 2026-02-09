"Godzinka z prysznicem", potem wpadka z beniaminkiem. Siatkarze przegrali 76. mecz z rzędu

Ekipa DKSE już w poprzednim sezonie była czerwoną latarnią rozgrywek. Zespół przegrał wszystkie 22 rozegrane mecze, notując w nich bilans setów 4:66 i z zerowym dorobkiem punktowym zajął ostatnie, 12. miejsce w lidze.

Mimo tak tragicznej postawy ekipa dostała szansę zrehabilitowania się w kolejnym sezonie Extraligi. Władze węgierskiej federacji poinformowały bowiem, że w kampanii 2025/2026 liga będzie liczyła 13 drużyn, a wśród nich znajdzie się również DKSE!

Decyzją krajowego Związku, do 12 zespołów, które walczyły o mistrzostwo Węgier w rozgrywkach 2024/2025, dokooptowana została drużyna Szolnoki Roplabda Klub, czyli zwycięzca NB II (drugi poziom rozgrywkowy na Węgrzech).

Dunaujvarosi KSE na niewiele się to jednak zdało. Zespół, borykający się zarówno z problemami finansowymi, jak i kadrowymi, w bieżącej kampanii ligowej prezentuje się równie tragicznie. Po 17 rozegranych spotkaniach DKSE ma na koncie komplet porażek i z zerowym dorobkiem punktowym oraz bilansem setów 3:51 zajmuje ostatnie miejsce w Extralidze.

W minionym tygodniu siatkarze ze środkowej części Węgier w ciągu niespełna 48 godzin doznali dwóch kolejnych porażek. Najpierw zrealizowali słynny siatkarski bon mot "godzinka z prysznicem", ulegając MAV Elore Foxconn 0:3 (7:25, 11:25, 13:25) w zaledwie 52 minuty, a dwa dni później zdołali co prawda urwać pierwszego seta ekipie Szolnoki, ale w kolejnych górą był już beniaminek rozgrywek, który wygrał ostatecznie 3:1 (23:25, 25:13, 26:24, 25:17).

Ostatni raz siatkarze Dunaujvarosi KSE cieszyli się ze zwycięstwa w Extralidze... 23 kwietnia 2023 roku, kiedy wygrali 3:2 z Dag KSE. Najbliższą okazję do przerwania fatalnej passy zawodnicy z miasta Dunaujvaros będą mieli w najbliższą niedzielę (15 lutego) w wyjazdowym spotkaniu z 7. w tabeli Miskolcem.