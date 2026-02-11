Szymański najszybszy w Europie! Znakomity występ Polaka w Belgradzie

Szymański pozostaje w tym sezonie niepokonany. Do wygranych w mityngach m.in. w Łodzi i Ostrawie, dołożył w środę wygraną w stolicy Serbii. Czas 7,43, który dał mu wygraną, to najlepszy w tym roku wynik w Europie i trzeci w karierze rekordzisty Polski. To jednocześnie drugi wynik na tegorocznych listach światowych. Szybciej biegał tylko Trey Cunningham z USA - 7,42.

Matuszewicz jest rewelacją sezonu halowego. W Gorzowie Wlkp. poprawiła 46-letni halowy rekord Polski w skoku w dal. Skoczyła wówczas 6,77. W Belgradzie w pierwszej próbie uzyskała 6,54, co wystarczyło do zajęcia trzeciego miejsca. Wygrała reprezentantka gospodarzy Milica Gardasevic - 6,61.

Piąty w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Polak uzyskał najlepszy wynik w sezonie - 20,63. Wygrał z najlepszym w tym roku rezultatem na świecie - 22,07 - Amerykanin Roger Steen.

Alicja Sielska, Marika Majewska i Klaudia Wojtunik odpadły w eliminacjach biegu na 60 m przez płotki, uzyskując słabsze od minimum na halowe mistrzostwa świata czasy. W rywalizacji pań w sprincie płotkarskim triumfowała Dunka Ida Bomme Beiter - 7,96.

W biegu na 800 m pań zwyciężyła najlepszym w tym roku wynikiem na świecie Szwajcarka Audrey Werro - 1.57,27. Jej czas to rekord Szwajcarii.

Mityng w Belgradzie był kolejnym z cyklu World Indoor Tour Gold, który jest halowym odpowiednikiem Diamentowej Ligi. Finał cyklu odbędzie się 22 lutego w Toruniu, gdzie rozegrany zostanie kolejny Copernicus Cup. Najważniejszą imprezą sezonu halowego będą mistrzostwa świata w Toruniu (20-22 marca).

PAP