Lech znakomicie rozpoczął rywalizację w fazie ligowej, triumfujące efektownie w domowym spotkaniu z Rapidem Wiedeń. W kolejnych spotkaniach przyszły jednak dwie porażki, w tym szokująca przegrana z Lincoln Red Imps i w Poznaniu zaczęło robić się nerwowo. W ostatnich trzech meczach Lechici wywalczyli jednak 7 punktów, a pointą był triumf w Ołomuńcu z Sigmą. Drużyna prowadzona przez Nielsa Frederiksena ostatecznie zajęła 11. miejsce w tabeli, a w fazie play-off trafiła na KuPS Kuopio.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji UEFA: KuPS Kuopio - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć?

Jagiellonia ma za sobą kolejną bardzo ciekawą fazę ligową Ligi Konferencji. Podopieczni Adriana Siemieńca wygrali mecze, w których byli faworytami - z Hamrun Spartans oraz KuPS Kuopio, a także sprawili niespodzianki remisując na wyjeździe ze Strasbourgiem oraz AZ Alkmaar. Jedyną porażkę zanotowali w rywalizacji z Rayo Vallecano i ostatecznie zajęli 17. miejsce w tabeli. W play-offach los połączył ich z Fiorentiną.

Lechici pierwsze spotkanie dwumeczu rozegrają w Finlandii 19 lutego o 18:45. Rewanż tydzień później o 21:00 w Poznaniu.

Jagiellonia najpierw podejmie Fiorentinę 19 lutego w Białymstoku, a spotkanie rozpocznie się o 21:00. Rewanżowy mecz w Toskanii, o godzinie 18:45.

Plan transmisji pierwszych meczów polskich drużyn w fazie play-off Ligi Konferencji:

Studio Ligi Konferencji godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

KuPS Kuopio - Lech Poznań godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Jagiellonia Białystok - Fiorentina godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

W załączonych materiałach wideo skróty meczów Lecha i Jagiellonii, najlepsze akcje oraz kulisy spotkań polskich klubów w LK.

psl, Polsat Sport