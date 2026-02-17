Puchar CEV: Gas Sales Piacenza - Jastrzębski Węgiel. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Nie ulega wątpliwości, że przed Jastrzębianami niezwykle trudne zadanie. Pierwszy mecz we własnej hali nie potoczył się dobrze dla polskiego przedstawiciela. Udało się wygrać tylko jednego seta, co mocno komplikuje sprawę w kontekście awansu do ćwierćfinału drugich w hierarchii najważniejszych rozgrywek w europejskiej siatkówce klubowej.

Piacenza to jeden z gigantów włoskiej siatkówki, który podobnie jak Jastrzębski, ma ambicje, aby regularnie grać w Lidze Mistrzów. Ostatnio na krajowym podwórku Gas Sales przegrał w Perugii po tie-breaku. Z kolei ekipa z Górnego Śląska pokonała w PlusLidze u siebie PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:1.

Jastrzębianie, chcąc awansować, muszą wygrać rewanżowe starcie 3:0 lub 3:1, a następnie tzw. złotego seta. Każdy inny wynik premiuje gospodarzy, którym do pełni szczęścia wystarczą dwie wygrane partie.

Gdzie obejrzeć mecz Piacenza - Jastrzębski? O której godzinie?

Transmisja meczu Gas Sales Piacenza - Jastrzębski Węgiel we środę 18 lutego od godz. 20:20 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport