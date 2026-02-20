Legendarny polski trener zabrał głos po ZIO 2026. Szczere słowa

Hubert PawlikZimowe

Legendarny polski trener Jan Szturc skomentował sukcesy naszych skoczków na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. - Ogromna niespodzianka, ale zarazem wielka radość - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

Portret Jana Szturca podczas wywiadu, mówiącego do mikrofonu Polsatu Sport.
fot. Polsat Sport
Jan Szturc o sukcesach Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska na ZIO 2026

Polscy skoczkowie dali nam wiele radości na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Kacper Tomasiak sięgnął po dwa medale w konkurencjach indywidualnych, a ponadto wspólnie z Pawłem Wąskiem zostali srebrnymi medalistami w konkursie duetów. 

 

Nie ma co ukrywać, że wpływ na to osiągnięcie miał Jan Szturc, który w przeszłości trenował m.in. Adama Małysza oraz właśnie Wąska.

 

- To wielki sukces Pawła, ale przede wszystkim Kacpra. Ogromna niespodzianka, ale zarazem wielka radość. Ten medal w konkursie duetów był zwieńczeniem udanych igrzysk. Trzech medali chyba nikt nie przewidział - przyznał w rozmowie z Michałem Białońskim, dziennikarzem Polsatu Sport.

 

Szturc nie ukrywa, że Tomasiak zaskoczył tak ogromnym progresem.

 

- Obserwowałem go od jakiegoś czasu. Ten chłopak miał talent. Ale że tak się rozwinie, mało kto przewidywał. Dopiero w juniorskim wieku, widać było, że ma potężny potencjał - nawet na światowego skoczka - tłumaczył.

 

Trener docenił również Macieja Maciusiaka, który niespodziewanie dał szansę Wąskowi. 

 

- Dostał ogromne zaufanie od trenera Maciusiaka, który widział w nim potencjał. Potwierdził tym, że nie można tak łatwo marnować talentu. Myślę, że kluczową decyzją było wycofanie Pawła z Pucharu Świata. To było bardzo dobre posunięcie, szacunek. Niejedni na nim wieszali złowieszcze prognozy, ale on zaszachował wszystkich - oznajmił Szturc.

 

Na koniec podkreślił, że zdobyte medale to zasługa nie tylko Maciusiaka, ale wszystkich trenerów, którzy prowadzili obu skoczków.

 

- Na sukces pracują wszyscy - od trenera klubowego po trenera kadry A. W Polsce mamy atmosferę, żeby to utrzymać. To przynosi efekty i sukcesy - podsumował.

 

