Sensacyjne wieści! Legendarny bokser wraca na ring!

Były mistrz świata w boksie Floyd Mayweather w tym roku ponownie wróci na ring ze sportowej emerytury - poinformowała nowa organizacja CSI Sports/Fight Sports. Na razie nie ustalono, kto będzie jego rywalem, wiadomo tylko, że walka ma się odbyć jesienią 2026.
Przed oficjalnym powrotem 48-letni Mayweather planuje stoczyć pokazową walkę z innym wielkim bokserem, Mike Tysonem, której data i miejsce także nie zostały jeszcze ustalone.
„Wciąż mam wszystko, czego potrzeba, aby ustanowić więcej rekordów w boksie. Wiadomo przecież, że moje nadchodzące starcie na gali z Tysonem po moją kolejną zawodową walkę, będzie się cieszyło ogromnym zainteresowaniem publiczności. Będziemy mieli widownię na całym świecie, zarobimy sporo pieniędzy” – napisał pięściarz na stronie internetowej nowej organizacji.
Jeżeli projekt dojdzie do skutku, będzie to czwarty powrót Amerykanina z emerytury, po wcześniejszych w latach 2007, 2015 i 2017 roku.
W zawodowej karierze Mayweather wygrał wszystkie 50 pojedynków i zdobył tytuły mistrza świata w pięciu różnych kategoriach wagowych. Ostatnią walkę o tytuł stoczył w 2015 roku z rodakiem Andre Berto, a ostatni raz oficjalnie stanął na ringu w 2017 roku, kiedy zmierzył się z gwiazdą mieszanych sztuk walki Conorem McGregorem z Irlandii. Od tego czasu wracał do rywalizacji okazjonalnie, jedynie na walki pokazowe.