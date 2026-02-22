Arsenal górą w derbach! Emocje w walce o mistrzostwo Anglii

W pierwszej połowie derbów północnego Londynu w ciągu dwóch minut padły dwa gole. Jako pierwszy dla Arsenalu trafił Eberechi Eze, któremu asystował Bukayo Saka. Po chwili wyrównał Francuz Randal Kolo Muani.

"Kanonierzy" uzyskali jednak przewagę w drugiej połowie. W 47. min Holender Jurrien Timber podał do Szweda Viktora Gyokeresa, który strzałem sprzed pola karnego pokonał włoskiego bramkarza Guglielmo Vicario. Po kwadransie kolejną bramkę dla Arsenalu zdobył Eze. Dublet zanotował też Gyokeres, który w doliczonym czasie ustalił wynik meczu na 4:1.

Wydawało się, że mecz Nottingham Forest z Liverpoolem zakończy się bezbramkowym remisem. Jednak w siódmej minucie doliczonego czasu Węgier Dominik Szoboszlai podał w pole karne, a po niepewnej interwencji bramkarza Stefana Ortegi piłkę w siatce umieścił Mac Allister.

Arsenal po 28 ligowych meczach ma 61 pkt i prowadzi w Premier League. Drugi z pięciopunktową stratą jest Manchester City, który rozegrał 27 spotkań.

Ekipa trenera Josepa Guardioli w sobotę wygrała przed własną publicznością z Newcastle United 2:1. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie. Dla gospodarzy obie, w 14. i 27. minucie, zdobył Nico O'Reilly. Dla przyjezdnych w 22. trafił Lewis Hall.

Trzecie miejsce z dorobkiem 51 pkt zajmuje Aston Villa, której piłkarzem jest reprezentant Polski Matty Cash. W sobotę zespół z Birmingham zremisował u siebie z Leeds United 1:1.

